Proces van lange adem levert PSV succes op: ‘Hij was al bij Ajax-uit’

Roger Schmidt is met ingang van komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van PSV. De Duitse oefenmeester zette woensdagochtend zijn handtekening onder een tweejarig contract in het Philips Stadion. Schmidt was in december al in beeld bij de beleidsbepalers van PSV, al was het nog een hele klus om hem uit handen van andere clubs te houden.

"We zijn in december al in contact geweest met zijn advocaat, die heeft toen inderdaad direct aangegeven dat Roger meerdere keuzes had", verklaart technisch manager John de Jong aan Voetbal International. "We hebben heel veel gesprekken met hem gehad. Toon Gerbrands (algemeen directeur, red.) en ik samen, ook één op één. Hij heeft bovendien een wedstrijd van ons bezocht, op bezoek bij Ajax (op 2 februari, red.) en hij heeft tussendoor al onze thuiswedstrijden bekeken."

Roger Schmidt Hoofdcoach van PSV | #ErIstHier

Volgens De Jong was het aantrekken van Schmidt een ‘proces van de lange adem’. "Hij zei gisteren nog dat hij het bijzonder vond dat het allemaal stil was gebleven", aldus de bestuurder, die weet wat hij van de nieuwe hoofdtrainer kan verwachten. "Roger wil zijn eigen manier van spelen implementeren, bouwen en zijn ervaring is dat hij dat vrij snel op poten krijgt." De opvolger van Ernest Faber denkt dat PSV volgend seizoen voor de prijzen kan gaan. "Helemaal als we daar goede aanvullingen aan toe kunnen voegen in de zomer", benadrukt De Jong.

Bij PSV is intern nooit overwogen om alsnog voor een andere coach te gaan. "Hij was onze eerste keus. We hebben al veel besproken en gisteren heeft hij ons zijn jawoord gegeven", verduidelijkt De Jong, die denkt dat er pas na het EK meer duidelijk wordt over eventuele aankopen voor Schmidt. "Daarop gaan we ons goed voorbereiden. De praktijk leert dat je vanaf 1 september pas echt honderd procent zeker bent hoe de selectie eruit ziet."