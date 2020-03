AS Roma reist niet af naar Spanje voor EL-duel met Sevilla

AS Roma reist niet af naar Spanje voor het Europa League-duel met Sevilla, zo meldt de Italiaanse club woensdagmiddag via de officiële kanalen. Het vliegtuig waarmee men zou reizen vanuit Italië heeft geen toestemming om te landen in Spanje, aldus de Romeinen in het persbericht. Roma meldt ook dat de UEFA snel met meer nieuws komt.

De Spaanse regering heeft vanwege het coronavirus een vliegverbod ingesteld tussen Spanje en Italië. Roma hoopte op een uitzondering op de regel. Enkele Italiaanse media geven aan dat Roma ook met een privéjet wilde afreizen naar Sevilla, maar ook dit werd tegengehouden door de autoriteiten. De heenwedstrijd tussen Sevilla en AS Roma in de achtste finale van de Europa League gaat donderdag dus naar alle waarschijnlijkheid niet door.

Guardiola: 'Liever niet spelen, dan spelen zonder publiek'

De kans is aanwezig dat de UEFA besluit wedstrijden uit te stellen vanwege het coronavirus. Getafe liet bij monde van voorzitter Ángel Torres al weten niet af te reizen naar Milaan voor het Europa League-duel met Internazionale donderdag. "Tenzij er nog veel veranderingen gaan plaatsvinden, gaat Getafe niet afreizen naar Italië", aldus de president van de Spaanse club.

Torres vindt het onverantwoord om af te reizen naar het meest getroffen gebied van Europa. "We hebben de UEFA gevraagd om een alternatief te zoeken en dus niet te spelen in Milaan. We hebben ook de hulp gevraagd van de Spaanse bond. Als we de wedstrijd hierdoor verliezen, dan verliezen we maar. Ik ga geen enkel risico nemen. Ik heb ook met de mensen van Internazionale gesproken en zij vinden het ook onbegrijpelijk dat we deze reis moeten afleggen."