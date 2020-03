Zirkzee, Gravenberch, Geertruida en Botman krijgen geweldig nieuws

Joshua Zirkzee (Bayern München), Ryan Gravenberch (Ajax), Lutsharel Geertruida (Feyenoord) en Sven Botman (sc Heerenveen) zitten het voor het eerst bij de voorselectie van Jong Oranje. De KNVB meldt woensdag dat de vier spelers zijn opgenomen in de selectie van de ploeg van Erwin van de Looi, die het gaat opnemen tegen Jong Wit-Rusland en Jong Portugal.

De EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland wordt gespeeld op vrijdag 27 maart op De Vijverberg in Doetinchem. De kraker tussen de nummers één en twee in de EK-kwalificatiepoule tussen Nederland in Portugal wordt op dinsdag 31 maart gespeeld. Deze wedstrijd wordt gespeeld in Estádio Cidade de Barcelos in het Portugese Barcelos.

Voorselectie Jong Oranje:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Jan Hoekstra (FC Groningen), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Justin Bijlow (Feyenoord)

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Justin Hoogma (FC Utrecht), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Jordan Teze (PSV), Sven Botman (sc Heerenveen), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Armando Obispo (Vitesse), Danilho Doekhi (Vitesse)

Middenveld: Tahith Chong (Manchester United), Carel Eiting (Ajax), Ryan Gravenberch (Ajax), Dani de Wit (AZ), Ludovit Reis (FC Barcelona), Azor Matusiwa (FC Groningen), Joey Veerman (sc Heerenveen)

Aanval: Ferdy Druijf (AZ), Joshua Zirkzee (Bayern München), Daishawn Redan (FC Groningen), Noa Lang (FC Twente), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Kaj Sierhuis (Stade de Reims), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), en Ché Nunnely (Willem II).