‘Feyenoord moet voor 17-jarige revelatie vechten tegen grootmachten’

Feyenoord is niet de enige gegadigde voor de zeventienjarige revelatie Aster Vranckx, zo weet de Gazet van Antwerpen te melden. De Rotterdamse club, die deze week voor het eerst in verband gebracht met de middenvelder van KV Mechelen, heeft naar verluidt hevige concurrentie. Veel Europese topclubs zouden Vranckx al geruime tijd op de radar hebben staan.

KuipTalk meldde maandag al dat Feyenoord concurrentie kon verwachten van onder meer Chelsea en AC Milan. De Gazet van Antwerpen geeft nu aan dat ook Manchester City, Juventus en Bayern München de jongeling regelmatig bekijken en veel interesse hebben. De Belgische krant claimt dat de clubs in Vranckx 'een uitzonderlijk talent' zien.

Dat de verdedigende middenvelder KV Mechelen snel gaat inruilen voor een buitenlands avontuur lijkt onwaarschijnlijk. Het talent, dat nog tot medio 2022 vastligt, gaf eerder aan dat hij de tijd neemt om zich te ontwikkelen en het proces stap voor stap te willen nemen. Vranckx wilde eerst doorgroeien bij KV Mechelen alvorens hij een transfer zou maken.

Feyenoord volgt Vranckx net als de genoemde Europese topclubs al voor een langere periode. De jeugdinternational maakt dit seizoen veel indruk bij de Belgische club. Met name de laatste weken is hij verzekerd van veel speelminuten. Tot op heden speelde Vranckx negen wedstrijden in de Jupiler Pro League voor KV Mechelen, met een doelpunt en twee assists als resultaat.