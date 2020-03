‘Vals bericht via het AD: zijn blessure werd gelinkt aan overgewicht’

Henk Spaan baalt van de beeldvorming van Steven Bergwijn. De aanvaller verkaste afgelopen transferperiode met veel bombarie van PSV naar Tottenham Hotspur, waardoor het beeld ontstond dat de Oranje-international de Eindhovense club tot het uiterste dreef. Spaan merkt dat Nederlandse media vandaag de dag Bergwijn nog steeds kritisch benaderen.

'Vals berichtje via het Algemeen Dagblad: Bergwijns blessure werd in verband gebracht met 'overgewicht'. Verder was het 'allang duidelijk dat Bergwijn niet topfit was'', aldus Spaan over de berichtgeving van de krant over de enkelkwetsuur van Bergwijn. De Nederlander raakte afgelopen weekend in het duel met Burnley (1-1) geblesseerd en lijkt lang uit de roulatie te zijn.

Mourinho: 'Ik reken dit seizoen niet meer op Steven Bergwijn'

"Toevallig zag ik die wedstrijd tegen Burnley. Stevie speelde opnieuw goed, beter dan Dele Alli en Erik Lamela. Hij was fit", aldus Spaan, die zag dat Bergwijn van Jeff Hendrick 'een rotschop' kreeg en van Phil Bardsley in de slotfase een volgende trap. Dat Bergwijn nu soms negatief wordt afgeschilderd in de Nederlandse pers komt volgens Spaan onder meer door de handelswijze van PSV tijdens de transfersoap.

"Nog altijd lijdt Bergwijn onder de desinformatie die Toon Gerbrands (algemeen directeur PSV, red.) rond zijn transfer de wereld in hielp. Kees Jansma liet hij tot die zondagavond (Studio Voetbal) in de waan dat er geen aanbieding van Tottenham was, terwijl die de vrijdagmiddag ervoor was gemaild (13.30u). En Bergwijn was te dik, volgens PSV. In het voetbal is alles geoorloofd. En komt alles uit", besluit Spaan.