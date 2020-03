‘PSG slaakt zucht van verluchting: test zieke Mbappé valt negatief uit’

Kylian Mbappé is niet besmet met het coronavirus, zo weet L'Équipe woensdag te melden. Dinsdag kwam naar buiten dat de aanvaller van Paris Saint-Germain het virus wellicht had afgelopen, gezien zijn keelontsteking en koortsklachten. Het zorgde voor nogal wat onrust bij de Franse grootmacht. Mbappé is grondig onderzocht door dokters in Parijs en uit de medische onderzoeken blijkt dat de Fransman niet langer hoeft te vrezen voor het coronavirus.

Journalist Julien Maynard van televisiezender TF1 wist dinsdagavond al te melden dat de test bij Mbappé negatief was uitgevallen. PSG heeft nog geen officiële mededeling gedaan omtrent het medische onderzoek bij de jonge aanvaller. Mbappé heeft volgens bovengenoemde krant de laatste dagen last van tonsillitis, wat pijn op de borst veroorzaakt als gevolg van een slechte bloedtoevoer naar de hartspieren. Naar omstandigheden maakt hij het echter goed.

Mbappé heeft vanwege zijn gezondheidsklachten een zeer slechte voorbereiding op het Champions League-duel met Borussia Dortmund achter de rug. PSG staat woensdagavond tegenover de Duitsers, in een overigens leeg Parc des Princes. Vanwege de uitbraak van het coronavirus spelen alle clubs uit Frankrijk voorlopig hun wedstrijden zonder publiek. PSG moet de 2-1 nederlaag van drie weken geleden in Dortmund goedmaken om zo de kwartfinale te bereiken.

De aanvaller verscheen maandag en dinsdag niet op het trainingsveld van PSG, waardoor het aannemelijk is dat trainer Thomas Tuchel geen basisplaats in petto heeft voor Mbappé. De Duitse oefenmeester kan sowieso geen beroep doen op de geschorsten Thomas Meunier en Marco Verratti. Daarnaast zijn Thiago Silva en Eric Maxim Choupo-Moting afwezig vanwege uiteenlopende blessures.