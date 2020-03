PSV houdt rekening met ‘buitenland-scenario’: ‘Dat is niet ondenkbaar’

Toon Gerbrands vindt niet dat hij een oordeel moet vellen over de uitgestelde wedstrijd van PSV tegen FC Emmen, die oorspronkelijk voor zaterdag op de planning stond. Vanwege de uitbraak van het coronavirus worden er in de komende speelronde geen duels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie afgewerkt in Noord-Brabant. De algemeen directeur van PSV vertrouwt in dergelijke gevallen op het oordeel van onder meer het RIVM en de burgemeester van Eindhoven.

"De instanties die daarover gaan, hebben er meer verstand van dan ik", benadrukt Gerbrands tegenover het Eindhovens Dagblad. "Voor ons zijn het onbeheersbare zaken. Ik ben in ieder geval blij dat er nu duels verschoven zijn in plaats van dat we zonder publiek gaan spelen. We moeten zo lang mogelijk proberen om dat te voorkomen." De bestuurder sluit niet uit dat op termijn alle duels zonder toeschouwers worden afgewerkt. "Kijkend naar wat er in de landen om ons heen gebeurt, is het niet ondenkbaar natuurlijk."

Gerbrands denkt niet dat het schrappen van de thuiswedstrijd tegen FC Emmen voor grote problemen zorgt bij PSV. "We zullen moeten afwachten wat er verder gebeurt. Er is onzekerheid en we zullen zelf zo goed mogelijk met de situatie moeten omgaan en bereiden ons bij de club nu voor op Fortuna Sittard - PSV", verwijst hij naar het uitduel op 22 maart. "Hoe we gaan trainen, dat bekijken onze specialisten woensdag. Voorlopig zijn de trainingen tot nader order besloten. Niet omdat we dat graag willen, maar omdat we alle risico's willen en ook moeten vermijden."

Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC Waalwijk, vindt het ‘volkomen begrijpelijk’ dat het duel met FC Groningen van de agenda is gehaald. "Uiteindelijk zijn het deskundigen die daar een wijs besluit in nemen. Wie ben ik dan om daar iets van te vinden? Wij volgen volledig de richtlijnen", verklaart hij tegenover FOX Sports. Van Mosselveld heeft liever dat duels worden uitgesteld, dan dat er zonder supporters wordt gespeeld. "Uiteindelijk voetballen we met name voor het publiek. Dus dat zou denk ik wel een hele drastische maatregel zijn."