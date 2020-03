Advocaat hoopt vurig op slagen plan Feyenoord: ‘Hij doet het geweldig’

Feyenoord gaat deze week om de tafel met Orkun Kökcü om over een nieuw contract te praten, zo weet Voetbal International woensdag te melden. De clubleiding van de bekerfinalist uit Rotterdam wil op deze manier voorkomen dat de middenvelder op korte termijn uit De Kuip vertrekt. Kökcü staat volgens verschillende buitenlandse media in de belangstelling van Arsenal en Sevilla.

Feyenoord voerde reeds eerder gesprekken met de zaakwaarnemer van Kökcü, maar dat leidde toen niet tot een nieuwe verbintenis voor de jongeling. Het contract van de Feyenoorder loopt door tot medio 2023. Mochten de geplande onderhandelingen geen nieuw contract als resultaat opleveren, dan is de kans groot dat Feyenoord Kökcü komende zomer van de hand doet, ondanks het feit dat de middenvelder dit seizoen zijn doorbraak beleeft in het eerste elftal.

De Daily Mail wist vorige week te melden dat Arsenal zich bij Feyenoord heeft gemeld voor Kökcü, die naar verluidt ook wordt gevolgd door Chelsea en Valencia. De Engelse krant repte over een transfersom van 26,5 miljoen en kwam tevens met de mededeling dat the Gunners nog vóór het EK hun slag willen slaan. De angst bestaat in Noord-Londen dat de vraagprijs omhoog schiet als Kökcü goed presteert met Turkije op het eindtoernooi. Voetbal International meldde onlangs nog dat de middenvelder graag nog een jaar met Advocaat zou willen werken.

Advocaat laat binnenkort weten of hij er nog een jaar aan vastplakt bij Feyenoord. De 72-jarige trainer hoopt in ieder geval dat Kökcü voor de club behouden blijft. "Orkun doet het geweldig", zegt hij tegen Voetbal International. "Maar dat heb ik wel vaker gezegd. Dat vind ik trouwens van meer spelers, hoor. Als ik Tyrell Malacia zie voetballen, kan ik daarvan genieten. Justin Bijlow staat prima te keepen."