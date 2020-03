‘Zidane loopt op dun koord bij Real Madrid; droomkandidaat reeds gepolst’

Mocht Real Madrid het seizoen afsluiten zonder noemenswaardige prijs, dan bestaat volgens Marca de kans dat Zinédine Zidane komende zomer wordt vervangen als trainer. De Spaanse krant schuift Mauricio Pochettino naar voren als belangrijkste gegadigde voor de opvolging bij de Koninklijke, terwijl ook Massimiliano Allegri naar verluidt op het lijstje van voorzitter Florentino Pérez staat.

Pochettino is in de Spaanse media al vaker gelinkt aan Real en The Independent wist vorige week te melden dat de grootmacht uit Madrid al navraag heeft gedaan bij het management van de clubloze trainer. Paris Saint-Germain schijnt ook serieuze interesse te hebben in Pochettino, waardoor Real niet te lang wil wachten met het neerleggen van een aanbieding bij de voormalig manager van Tottenham Hotspur.

Zinédine Zidane niet bezig met toekomst: 'Ben gelukkig bij Real Madrid'

De Argentijnse oefenmeester reikte vorig seizoen tot de finale van de Champions League, waarin met 2-0 werd verloren van Liverpool. Na een slechte seizoensstart besloot Tottenham in november om hem in te ruilen voor José Mourinho. Pochettino werd ook bij Barcelona genoemd als nieuwe trainer na het ontslag van Ernesto Valverde in januari. Tot een definitief akkoord in het Camp Nou kwam het echter nooit, volgens media in Spanje vanwege het feit dat Pochettino zijn kansen op een dienstverband bij Real niet wilde kwijtspelen.

Over de toekomst van Zidane bij Real zijn twijfels ontstaat, daar vier van de laatste zeven wedstrijden werden verloren. Daarnaast lijkt uitschakeling in de Champions League nabij, omdat de eerste ontmoeting met Manchester City in de achtste finale eindigde in een smadelijke 1-2 nederlaag. Er is daarnaast onvrede over de tactiek en het rotatiesysteem van de Franse coach. Pérez zou echter nog wel vertrouwen hebben in Zidane, zo liet hij enkele dagen voor de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen titelconcurrent Barcelona weten aan de oud-middenvelder.