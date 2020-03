Tadic krijgt bijval: ‘Hij had Dest een draai om zijn oren moeten geven’

Dusan Tadic lag in de eerste helft van de uitwedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen van afgelopen zaterdag in de clinch met ploeggenoot Sergiño Dest. Het incident in het Abe Lenstra Stadion deed nogal wat stof opwaaien. Henk ten Cate, ex-trainer van Ajax, is echter van mening dat Tadic het volste recht had om de jonge rechtsback publiekelijk een uitbrander te geven.

"Zoals ik het heb gezien, stond Tadic volledig in zijn recht en sneed zijn opmerking hout", concludeert Ten Cate in de voetbalpodcast van De Telegraaf. "Als je vleugelverdedigers als een dwaas naar voren rennen, kun je als buitenspeler geen bal meer kwijt. Je moet een bal ‘eruit kunnen halen’ en die optie ligt bij je rechtsback." Ten Cate vreest dat er geen duidelijke hiërarchie meer is bij veel clubs. "Voorheen deelde een aantal oudere spelers de lakens uit, waren zij een verlengstuk van de trainer in het veld en hielpen ze de jongeren."

"Nu krijg je botsinkjes als met Tadic en Dest, waarbij ik zou zeggen dat Tadic hem een draai om zijn oren had moeten geven", stelt Ten Cate in duidelijke bewoordingen. "Wat moet jij nou, snotneus? Hoeveel wedstrijden heb jij al in Ajax 1 gespeeld? Gewoon doen wat ik zeg'. Tadic verwoordde het nog heel netjes." De voormalig oefenmeester van Ajax weet echter niet hoe hij de situatie had aangepakt. "Iedere situatie is anders. Van afstand kun je niet zeggen wat je een dag of twee erna moet doen."

Ten Cate laat ook zijn licht schijnen over de in zijn ogen kwetsbare verdediging van Ajax. "De centrale verdedigers van Ajax komen vaak in een twee-tegen-twee-situatie met zestig meter in hun rug", spreekt de ervaren coach zijn verbazing uit. "En dan is het voor niemand makkelijk verdedigen. Dan kun je zeggen: ‘Die Daley Blind mist de snelheid of Perr Schuurs de ervaring.’ Maar daar heeft het niet zo veel mee te maken. Je moet gewoon zorgen dat je restverdediging goed is. Weer dat woord en ik weet dat de trainer van Ajax (Erik ten Hag, red.) daar een hekel aan heeft."

Wat betreft de titelkansen van Ajax ziet Ten Cate het dan ook somber in. "Bij AZ gaat het goed, omdat Calvin Stengs pas naar binnenkomt als hij aan de buitenkant in balbezit komt. In eerste instantie is de opbouw daardoor heel breed." Een groot verschil met de concurrent uit Amsterdam. "Bij Ajax beginnen de backs al te rennen, waardoor de buitenspelers zónder bal al naar binnen worden gedwongen en het voor een tegenstander makkelijk wordt te verdedigen. Ik snap niet dat ze bij Ajax daar niet aan willen", aldus Ten Cate, die denkt dat AZ de ‘gunfactor’ heeft. "Ze zijn favoriet voor de titel."