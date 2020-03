‘Als er iets interessants voorbijkomt, denk ik wel na over vertrek bij Ajax’

Ajax nam afgelopen zomer na het succesjaar in de Champions League afscheid van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. De Amsterdammers slaagden er verder in om de selectie intact te houden en deden met onder meer Quincy Promes, Edson Álvarez en Razvan Marin ook een aantal grote aankopen. Aankomende zomer dreigt echter opnieuw een leegloop en van Hakim Ziyech is al zeker dat hij aankomend seizoen bij Chelsea speelt.

Daley Blind kijkt niet op van alle transfergeruchten rondom zijn ploeg: “Dat was vorig jaar ook zo”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Ziyech weet sinds de bekendmaking van zijn transfer minder zijn stempel te drukken op het spel van Ajax, maar volgens Blind heeft dit niets te maken met zijn naderende overgang: “Hakim is helemaal niet met zijn hoofd in Londen. Hij heeft gewoon pech gehad met zijn blessure en is nog steeds iemand die het verschil kan en ook weer gaat maken.”

Blind zelf keerde bijna twee jaar geleden terug uit Engeland om weer bij Ajax te gaan spelen. De centrale verdediger sluit echter niet uit dat Manchester United niet zijn enige werkgever in het buitenland zal blijven: “Ik ben deze week dertig geworden. Dat is nog redelijk jong. Als er iets komt waar ik me goed bij voel, zal ik niet op voorhand nee zeggen. Maar laat duidelijk zijn dat ik me goed voel en ontzettend op mijn plek ben bij Ajax. Ik heb mijn vrouw, kind, familie en vrienden om me heen en we spelen bij Ajax topwedstrijden in Europa”, is hij echter stellig.

De Oranje-international gaat ervan uit dat de Amsterdammers na het huidige teleurstellend verlopen Europese seizoen in de toekomst weer een rol van betekenis zullen spelen: “Ik weet dat Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) daar sinds de start van dit seizoen alweer mee bezig is. Daar heb ik wel vertrouwen in.” Blind heeft na het vertrek van De Jong en De Ligt echter wel gemerkt dat het lastig is om vervangers aan te trekken die er meteen staan: “Toch staat er weer een goed team en dat zal er komende seizoenen heus ook staan. Neemt niet weg dat als er voor mij iets interessants voorbijkomt, ik daar wel over nadenk.”