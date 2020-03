Afgang Tottenham veroorzaakt grote schok: ‘Leipzig heeft met ze gespeeld’

Tottenham Hotspur ging dinsdagavond hard onderuit tegen RB Leipzig (3-0), dat zich moeiteloos wist te plaatsen voor de kwartfinale in de Champions League. Manager José Mourinho verwijst na afloop van de nederlaag in Duitsland naar de blessuregolf die the Spurs heeft getroffen, want de Portugees kon tegen Leipzig onder meer niet beschikken over Steven Bergwijn, Heung-min Son en Harry Kane.

"Niemand is schuldig. In iedere wedstrijd raken we wel een speler kwijt met een blessure", verzucht Mourinho tegenover BT Sport. "Dat is het verhaal van dit seizoen, het houdt niet op. Kijk naar onze bank en naar die van Leipzig. Alle spelers op de Leipzig-bank zouden bij mij zonder twijfel hebben gespeeld. Het is momenteel ontzettend moeilijk voor ons." Mourinho wil zich echter niet achter de blessures verschuilen. "Maar ik denk dat niemand deze situatie zou kunnen oplossen. We zullen echter tot het uiterste blijven gaan en zien dan wel waar we dit seizoen eindigen."

Analist Rio Ferdinand maakt zich grote zorgen over Tottenham. "Leipzig heeft echt in beide wedstrijden met ze gespeeld. Het optreden van Tottenham hier was echt waardeloos. Ik weet dat ze te kampen hebben met de nodige blessures, maar dan nog zouden ze veel beter moeten presteren. Ze spelen zonder enig vertrouwen." De oud-verdediger ziet nog een oorzaak voor de sportieve malaise bij de Londense club. "Ze hebben in de laatste 26 wedstrijden drie keer de ‘nul’ gehouden, dat zegt genoeg. Mourinho heeft echt een enorme klus te klaren."

Collega-analist Peter Crouch voelt mee met de supporters van Tottenham. "De spelers zien er verslagen uit, dat kunnen we toch niet ontkennen. Dat is met name zonde voor de fans, die zich vanavond goed hebben laten horen. Het lijkt er nu op dat het seizoen als een nachtkaars uitgaat." Mourinho zal dit sowieso geen prijs winnen, want Tottenham werd eerder al uitgeschakeld in de FA Cup en EFL Cup. In de Premier League bezet de Champions League-finalist van vorig seizoen de tegenvallende achtste plaats. Mourinho heeft nu zes opeenvolgende duels niet gewonnen, wat voor hem een negatief record is.