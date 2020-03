‘Feyenoord stuurt hoofdscout naar Brabant voor begeerde jongeling’

Jan Paul van Hecke beleeft dit kalenderjaar zijn grote doorbraak bij NAC Breda en het begint er steeds meer op te lijken dat het slechts bij een aantal maanden in de hoofdmacht zal blijven voor de jonge verdediger. Van Hecke heeft door zijn goede spel namelijk de aandacht getrokken van veel clubs uit de Eredivisie en volgens BN/DeStem is Feyenoord de volgende gegadigde voor de negentienjarige stopper.

Michel Beukers, de hoofdscout van de Rotterdammers, is zondag gesignaleerd bij de wedstrijd tussen NAC en Roda JC Kerkrade, die uiteindelijk met 4-0 werd gewonnen door de Brabanders. Van Hecke werd vier dagen daarvoor tijdens de met ruime cijfers verloren (7-1) bekerwedstrijd tegen Feyenoord ook al in de gaten gehouden. De aanwezigheid van Beukers wordt ‘veelzeggend’ genoemd, aangezien de hoofdscout het ‘eindtraject’ in het scoutingsproces is.

Voor Feyenoord zou de komst van Van Hecke voor vers bloed in de achterhoede zorgen. Routiniers Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden beschikken allebei over een aflopend contract, terwijl Sven van Beek en George Johnston na de zomer nog maar een jaar vastliggen. Feyenoord heeft bij laatstgenoemde wel de optie om de samenwerking met een seizoen te verlengen. Doordat Edgar Ié verder gehuurd is, is Marcos Senesi de enige centrale verdediger die nog langdurig onder contract staat.

De concurrentie is echter fors, aangezien Van Hecke volgens de berichtgeving ‘door alle clubs uit de Eredivisie, behalve Ajax en PSV, nauwlettend wordt gevolgd’. AZ heeft onlangs al bij zaakwaarnemer Louis Laros geïnformeerd en zondag werd ook FC Utrecht-scout Alje Schut in het Rat Verlegh Stadion gezien. De verwachting is dan ook dat NAC Van Hecke aankomende zomer waarschijnlijk niet kan behouden. De club lijkt wel een miljoenenbedrag tegemoet te kunnen zien voor het talent.