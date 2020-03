‘PSV identificeert door Perez en Van der Vaart geprezen topkandidaat’

Roger Schmidt is een zeer voorname kandidaat om met ingang van volgend seizoen trainer te worden van PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden op basis van een bron dicht bij de nummer vier in de Eredivisie. PSV liet ongeveer een maand geleden weten dat er gesprekken werden gevoerd met mogelijke kandidaten voor de trainersfunctie, zonder daarbij specifiek op namen in te gaan.

"De gespreksverslagen zitten voorlopig alleen in de koffers van Toon Gerbrands (algemeen directeur, red.) en John de Jong (technisch manager, red.). Daar blijven ze nog even. Ik weet het niet en velen met mij denk ik ook niet", laat een functionaris van PSV weten in een reactie aan bovengenoemde krant. Ernest Faber nam het stokje medio december over van Mark van Bommel, waarna de rust enigszins terugkeerde in het Philips Stadion na een zeer onrustige periode op sportief gebied. Het lijkt er echter niet op dat Faber ook na de zomerstop nog voor de groep staat.

'Er is wel wat veranderd sinds vertrek Van Bommel'

Schmidt maakte naam als trainer van Red Bull Salzburg, dat in 2014 in de Europa League met 0-3 wist te winnen van Ajax. De Oostenrijkse oefenmeester werd in 2017 genoemd bij de Amsterdamse club als opvolger van Peter Bosz. Schmidt koos destijds echter voor een contract bij het Chinese Beijing Sinobo Guoan. Hij was daarvoor drie seizoenen verbonden aan Bayer Leverkusen. Sinds zijn vertrek uit China vorig jaar zit de aan PSV gelinkte coach zonder club.

Kenneth Perez schoof Schmidt vorige maand al naar voren als mogelijke nieuwe trainer van PSV. "Ik hoop dat hij het is. Ik vind het Red Bull-concern zo ongelooflijk interessant", verwees de analist van FOX Sports naar het dienstverband van de keuzeheer bij Red Bull Salzburg. "Zij hebben Ajax helemaal ondersteboven gespeeld." Rafael van der Vaart liet een zelfde geluid horen. "Die ken ik toevallig. Hij is echt een heel goede trainer. Hij houdt van het Nederlandse voetbal", zo liet de oud-speler weten bij Studio Voetbal.