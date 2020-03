Terugslag bij Ajax ‘groter dan gedacht’: ‘Er is iets niet goed gegaan’

Erik ten Hag kan al geruime tijd geen beroep doen op David Neres en de verwachting is dat de aanvaller van Ajax nog even geduld zal moeten hebben voordat hij zijn rentree kan maken. De Braziliaan kampt met een knieblessure en werd eigenlijk na de winterstop al terugverwacht. Volgens De Telegraaf is de terugslag waar Neres mee te maken heeft gekregen echter ‘groter dan gedacht’ en zal hij waarschijnlijk niet voor half april inzetbaar zijn.

Neres liep deze blessure begin november op tegen Chelsea en drie dagen later werd door Ajax naar buiten gebracht dat de dribbelaar onder het mes moest: “Toen is eigenlijk meteen de verwachting uitgesproken dat hij na de winterstop weer zou kunnen spelen. Hij is ook meegegaan naar Qatar, daar heeft hij deels meegedaan aan de groepstraining. Daarna is er iets misgegaan”, vertelt Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast van de ochtendkrant. “Wat, dat is mede door de privacywet en groot raadsel.”

“De verwachting is dat hij niet voor april op het veld zal staan. Hij laat zich inmiddels ook buiten de club behandelen. Hij is vier keer in de week bij Fysiomed in het Olympisch Stadion. Daar wordt hij behandeld door Leo Echteld en zijn staf”, vervolgt Verweij. “Er is iets niet goed gegaan. En waar het dan mis is gegaan, dat weet niemand. Maar vier, vijf maanden aan de kant staan na een meniscusoperatie, dat is volgens mij niet nodig.”

Het Algemeen Dagblad voegt toe dat Ryan Babel en Noussair Mazraoui eerder terug worden verwacht. Babel heeft een kuitblessure en bij de aanvaller wordt van week tot week bekeken hoe fit hij is. Voor de enkelblessure van Mazraoui geldt hetzelfde. De allebei aan hun knie geblesseerde Joël Veltman en Zakaria Labyad staan voorlopig nog langs de kant.