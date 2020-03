Clash tussen Man City en Arsenal uitgesteld; spelers in thuisisolatie

Manchester City en Arsenal zouden elkaar eigenlijk woensdagavond treffen in het Etihad Stadium. Het treffen tussen the Citizens en the Gunners is echter voor onbepaalde tijd uitgesteld, zo maken de twee clubs bekend via de officiële kanalen. Een aantal Arsenal-spelers is in thuisisolatie geplaatst na contact met Olympiakos Piraeus-eigenaar Evangelos Marinakis.

Dinsdag werd bekend dat bij Marinakis het coronavirus is vastgesteld. Arsenal werd twee weken geleden in de Europa League uitgeschakeld door de Grieken en een aantal spelers van de Londenaren heeft destijds contact gehad met de preses. De club is nu nagegaan voor welke spelers dit geldt en heeft hen, onder richtlijnen van de Britse regering, in thuisisolatie geplaatst. Dit geldt ook voor vier leden van de trainersstaf.

Guardiola: 'Liever niet spelen, dan spelen zonder publiek'

De spelers zijn zodoende niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Manchester City, die daarom wordt uitgesteld. Arsenal voegt wel toe dat de kans dat de spelers inderdaad besmet zijn ‘bijzonder laag’ is. Wat deze maatregel betekent voor het programma van de komende weken is nog niet duidelijk. Arsenal speelt zaterdagmiddag in eigen huis tegen Brighton & Hove Albion.

Vooralsnog lijkt het Europa League-treffen tussen Wolverhampton Wanderers en Olympiakos in Griekenland van donderdagavond wel gewoon door te gaan. The Wolves hebben de UEFA verzocht om deze wedstrijd uit te stellen, maar kregen nul op het rekest. “Spelen achter gesloten deuren is geen oplossing, dat is niet normaal. We zijn hier niet blij mee. Olympiakos heeft nu andere problemen. We moeten nadenken over andere opties. Misschien moeten we wel stoppen”, sprak manager Nuno Espirito Santo dinsdag.