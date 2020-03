Getafe gooit knuppel in hoenderhok en weigert ‘risicovolle’ reis

Getafe gaat woensdag waarschijnlijk niet afreizen naar Milaan voor het Europa League-duel met Internazionale. Getafe-president Ángel Torres laat dinsdagavond laat bij Onda Cero weten dat de Spaanse ploeg niet naar Italië zal reizen, ook omdat de spelersvakbonden van Spanje en Italië om het uitstellen van wedstrijden heeft gevraagd vanwege het coronavirus.

Deze week worden veel duels in de Champions League en Europa League zonder publiek afgewerkt vanwege het coronavirus en ook Inter - Getafe zal zonder fans worden gespeeld. Met name in Italië is er sprake van een coronacrisis. Getafe gaat volgens Torres niet naar Milaan reizen. "Tenzij er nog veel veranderingen gaan plaatsvinden, gaat Getafe morgen niet afreizen naar Italië", aldus de president.

"We hebben de UEFA gevraagd om een alternatief te zoeken en dus niet te spelen in Milaan. We hebben ook de hulp gevraagd van de Spaanse bond. Als we de wedstrijd hierdoor verliezen, dan verliezen we maar. Ik ga geen enkele risico nemen." De kans is aanwezig dat de UEFA alsnog besluit deze en mogelijk andere wedstrijden van de Europa League te verplaatsen.

Snel meer.