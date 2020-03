Nigel de Jong houdt vernietigend betoog na volgende deceptie

Tottenham Hotspur werd dinsdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg van manager José Mourinho verloor de heenwedstrijd al met 0-1 van RB Leipzig en in de return waren de Duitsers andermaal veel te sterk: 3-0. Nigel de Jong vindt niet dat alleen Mourinho kritiek mag verwachten en stelt dat de spelers in de spiegel moeten kijken.

"We kunnen Mourinho wel de schuld geven, maar je moet al verder terugkijken", begint de 81-voudig international in de studio van beIN Sports. "Er waren eerder al enorm veel spelers die niet wilden rennen, die niet alles gaven voor het shirt. Het is dus niet zo dat Mourinho de enige verantwoordelijke is omdat hij de coach is. Ja, hij is ook verantwoordelijk, maar de verantwoordelijkheid ligt vooral bij de spelers."

"De spelers moeten het veel beter doen, ze moeten de koppen bij elkaar steken. Als er niemand in het team is die leiderschap toont, spelers op zijn plek zet en zegt: Luister, wat je vandaag gedaan hebt is belachelijk en beschamend... Tja, dan wordt het voor elke ploeg lastig om tegen dit Leipzig te spelen. Als ik vandaag naar het spel keek, kon ik geen enkele naam van Tottenham noemen die een leider was. Hugo Lloris had de aanvoerdersband natuurlijk, maar hij is geen veldspeler. Lloris is een doelman, hij kan maar een beperkte invloed uitoefenen."

"Er was vandaag geen enkele speler bij Tottenham die op mij indruk wist te maken met zijn leiderschapskwaliteiten. Dat is wat je nodig hebt, zeker in deze wedstrijden, waar je een uitduel speelt en je móét winnen om de volgende ronde te halen. Het is niet alleen Mourinho, de spelers moeten beter presteren", aldus de oud-middenvelder, die zijn pijlen vervolgens richt op Dele Alli. De aanvallende middenvelder wees na afloop in een korte reactie naar de slechte mentaliteit van the Spurs tegen Leipzig, een uitleg waar De Jong niets van begrijpt.

"Hij moet als een van de meer ervaren spelers de ploeg op sleeptouw nemen. De mentaliteit was niet juist?! Daar begrijp ik niets van. Ik wil als speler altijd wedstrijden winnen. Natuurlijk kan je wedstrijden verliezen, dat is normaal. Maar laat zien dat je arbeidsethos ongeëvenaard is. Je moet die werkethiek en mentaliteit hebben om wedstrijden proberen te winnen. De coach heeft maar een beperkte invloed. Vandaag hebben ze het niet laten zien en dit gaat al een tijdje zo. Ze moeten in de kleedkamer snel verandering in gang zetten", besluit de 35-jarige middenvelder van Al Shahania.