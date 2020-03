Lijdensweg van Cillessen tegen Ilicic begint al in derde minuut

Atalanta heeft dinsdag de kwartfinales van de Champions League bereikt ten koste van Valencia. Nadat de Italiaanse club in de heenwedstrijd een 4-1 voorsprong wist te pakken, kon de formatie van Gian Piero Gasperini in de return in een leeg Mestalla kwalificatie voor de volgende ronde afdwingen: 3-4. In de derde minuut moet Jasper Cillessen al een strafschop incasseren, waardoor de hoop op een comeback snel leek vervlogen. Josip Ilicic was met vier goals de grote man aan de kant van Atalanta.

Voor het eerst in de knock-outfase van de Champions League, sinds 1992/93, werd een duel zonder supporters afgewerkt. Vanwege het coronavirus moest Valencia, met Cillessen op doel, zonder de steun van de fans een enorme achterstand zien weg te werken. Atalanta, met onder anderen Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens in de basis, zat na drie minuten echter al op rozen. Mouctar Diakhaby beging in de zestien meter een overtreding op Josip Ilicic, die vervolgens zelf zijn ploeg op 0-1 zette.

Kevin Gameiro bracht na twintig minuten spelen enige spanning terug in de wedstrijd. De aanvaller van Valencia profiteerde van een slippertje van verdediger José Palomino en schoot de bal achter doelman Marco Sportiello: 1-1. Ilicic zorgde vlak voor rust echter alsnog voor een achterstand voor Valencia. Schlemiel Diakhaby maakte dit keer hands in het strafschopgebied, waardoor Cillessen andermaal tegenover Ilicic stond. De aanvaller wist de Nederlander wederom de verkeerde kant op te sturen: 1-2.

Valencia ging in de tweede helft naarstig op zoek naar doelpunten en in minuut 51 kwam de gelijkmaker er ook. Ferran Torres had een scherpe voorzet in huis en Gameiro kon van dichtbij krachtig raak koppen: 2-2. Ferran Torres wist halverwege de tweede helft in de counter de voorsprong te pakken namens Valencia. De aanvaller snelde richting het vijandelijke doel en kon met een subtiele stiftje doelman Sportiello het nakijken geven: 3-2.

Ilicic maakte even later aan alle illusies echter een einde. De aanvaller produceerde zijn derde goal door in de tegenaanval te profiteren van de geboden ruimte en de bal hard achter Cillessen te deponeren: 3-3. Ilicic werd zodoende de eerste Sloveen die hattrick voor zijn rekening heeft genomen in het miljardenbal. Vlak voor tijd was Ilicic ook nog verantwoordelijk voor het slotakkoord door de 3-4 achter Cillessen te schieten.