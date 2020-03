De Telegraaf: Man City, Arsenal, Dortmund én RB Leipzig grepen mis

Noni Madueke tekende dinsdag een contract tot medio 2024 bij PSV. De achttienjarige buitenspeler heeft het naar zijn zin bij de Eindhovenaren en ziet veel mogelijkheden om stappen te maken bij de Eredivisionist. De Telegraaf meldt dinsdagavond dat PSV veel grootmachten heeft afgetroefd met de krabbel van ‘groot talent’ Madueke.

Volgens de krant heeft de Engels jeugdinternational miljoenenaanbiedingen van onder meer Manchester City, Borussia Dortmund, Arsenal en RB Leipzig laten schieten. Naast de concrete interesse van Manchester City en Arsenal informeerde de complete Engelse top naar Madueke, aldus het dagblad, dat verder geen clubs prijsgeeft.

'Er is wel wat veranderd sinds vertrek Van Bommel'

De jongeling is voor clubs uit de Premier League namelijk ook interessant vanwege zijn homegrown-status. Engelse clubs moeten een bepaald aantal zelfopgeleide en/of Engelse spelers in de eerste selectie hebben en Madueke was eerder jaren actief bij Tottenham Hotspur. Medio 2018 aasde Manchester United op de aanvaller, maar hij koos toen voor een avontuur bij PSV.

Madueke dacht destijds dat hij in Nederland sneller zijn doorbraak kon realiseren dan bij de clubs uit de top van de Premier League. Bij de nationale jeugdploegen is Madueke nagenoeg de enige die al op het hoogste niveau actief is, waarbij hij bij elke trip de bevestiging krijgt van de Engelse talenten om zich heen dat hij voor hem de juiste keuze heeft gemaakt, zo stelt de krant.