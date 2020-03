L’Équipe: Bezorgd PSG wacht coronatest vanavond in spanning af

Het is op dit moment nog hoogst onzeker of Paris Saint-Germain woensdagavond in de return met Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League kan beschikken over Kylian Mbappé. De Franse superster was de afgelopen dagen ziek en is volgens L’Équipe zelfs getest op het coronavirus.

Het coronavirus zette afgelopen weekend een streep door het competitieduel van PSG met Strasbourg, waardoor de Franse grootmacht alle tijd had om zich voor te bereiden op het Champions League-duel met Borussia Dortmund. Mbappé moest een groot deel van die voorbereiding echter aan zich voorbij laten gaan: de 21-jarige spits trainde maandag en dinsdag niet vanwege een keelontsteking en koorts.

Bij PSG bestond de angst dat Mbappé besmet zou zijn met coronavirus, waarna de aanvaller werd onderworpen aan een test. Volgens L’Équipe verwacht de Franse club vanavond of uiterlijk morgenvroeg een uitslag en is men hoopvol dat Mbappé niet het coranavirus heeft, maar slechts een keelontsteking. Volgens journalist Julien Maynard van televisiezender TF1 is de test negatief, maar een officieel communiqué is er nog niet.

Evenwel bestaat er grote onzekerheid over het meespelen van Mbappé morgenavond. Trainer Thomas Tuchel kan de vedette goed gebruiken: PSG moet in het eigen Parc des Princes een 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd goedmaken. De Fransen hoeven in elk geval niet te rekenen op de steun van het thuispubliek, daar de wedstrijd vanwege het coronavirus achter gesloten deuren wordt afgewerkt.