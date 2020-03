‘Opvolger van Ziyech’ voelt speciale klik bij Ajax: ‘Dat is niet te verdedigen’

Naci Ünüvar geldt volgens menigeen als een van de grootste talenten op de Nederlandse velden. De jonge aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Jong Ajax wordt weleens bestempeld als de opvolger van Hakim Ziyech, die na dit seizoen vertrekt naar Chelsea. Ünüvar laat tegenover Voetbal International weten trots te zijn op Ziyech.

"Al jaren kijk je tegen hem op. Je hebt met hem meegetraind en kent elkaar goed. Als je ziet dat hij de stap naar zo'n topclub kan maken, dan is dat wel echt mooi voor hem", aldus het zestienjarige toptalent, dat veel heeft gehad aan de hulp van de tien jaar oudere Marokkaans international bij Ajax. "Op dat gebied ga ik hem zeker missen bij de club."

Ziyech heeft bij Ajax een sterke connectie met Quincy Promes. Ünüvar voelt momenteel vooral een klik met aanvaller Sontje Hansen. "Als ik de bal aan de linkerkant heb, dan weet ik bijna altijd dat Sontje diep gaat en dat ik de bal zo kan meegeven op hem. Hij weet precies hoe hij moet lopen en hoe die bal komt. Je weet onderling hoe dat gaat. Op een gegeven moment is dat niet te verdedigen, als je elkaars kwaliteiten zo goed kent. Dat kan je wel zien, want het pakte een paar keer goed uit."

Ünüvar hoopt in de toekomst een grote rol te spelen voor het eerste van Ajax, maar nu focust de jongeling zich vooral op presteren bij Jong Ajax. "Mijn doelen voor de komende tijd? Sterker worden en heel veel minuten maken in Jong Ajax. De laatste tijd speel ik vaak bij Jong Ajax en het gaat wel lekker. Het rendement is hoog, ik heb veel assists. Het scoren kan wel beter", aldus Ünüvar, die dit seizoen op vijf assists en een doelpunt in tien wedstrijden staat voor Jong Ajax.