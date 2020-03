Immense problemen voor Tottenham door afwezigheid vijf sleutelspelers

Tottenham Hotspur begint vanavond zwaar gehavend aan de return tegen RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League. Manager José Mourinho mist onder anderen Steven Bergwijn in Duitsland en lijkt voorin als aanvalsleider gekozen te hebben voor Dele Alli, normaliter op het middenveld van the Spurs een vaste waarde. Verder valt de basisplaats voor Ryan Sessegnon op: de negentienjarige Engelsman speelde dit seizoen in de Champions League pas twee wedstrijden, waarvan één als basisspeler. De Engelsen moeten vanavond in Leipzig een 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd goedmaken.

Bij Tottenham zijn de aanvallende problemen immens. Harry Kane en Heung-Min Son waren vanwege blessures al enige tijd niet beschikbaar en afgelopen weekend meldde ook Bergwijn zich in de lappenmand van de Londenaren. Bergwijn deed zaterdag weliswaar negentig minuten mee in het competitieduel met Burnley (1-1), maar Mourinho bevestigde vrijwel onmiddellijk na het laatste fluitsignaal al dat de Nederlander niet okselfris uit de strijd was gekomen.

Opvallend was dat Bergwijn tegen Burnley gewoon de gehele wedstrijd speelde, ondanks dat hij niet honderd procent fit aan de aftrap verscheen. Aanvankelijk was het plan om de ex-PSV'er 55 à 60 minuten te laten spelen en daarna te vervangen door Lucas Moura, zei Mourinho na afloop. "Ik moest het plan echter veranderen", voegde hij eraan toe. Het plan van Mourinho mislukte doordat de trainer Moura al aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen bracht. De Braziliaanse aanvaller kwam samen met Giovani Lo Celso voor Oliver Skipp en Tanguy Ndombélé, die teleurstelden in de eerste helft. Mourinho achtte die dubbele wissel aan het begin van de tweede helft noodzakelijk.

Bergwijn trainde maandag niet mee de rest van de selectie en zijn werkgever meldde in de loop van de dag dat de vleugelaanvaller een ‘significante’ verstuiking van de enkel heeft opgelopen. Mourinho zei vervolgens op een persconferentie dit seizoen niet meer te rekenen op Bergwijn. Het verhaal van de Portugese trainer over de blessure van Bergwijn werd dinsdagmorgen wel genuanceerd in de De Telegraaf, maar vanavond is de Oranje-international hoe dan ook niet van de partij. Naast Bergwijn, Kane en Son kunnen ook Moussa Sissoko en Davinson Sánchez Tottenham niet dienen: ook zij zijn geblesseerd, waardoor Tottenham vanavond in totaal vijf sleutelspelers mist.

Voor Leipzig is een meevaller dat Timo Werner vanavond gewoon van de partij is. De rappe aanvaller kampte vorige week met spierklachten en was daardoor afgelopen zaterdag slechts invaller in het competitieduel van Leipzig met VfL Wolfsburg (0-0), maar is nu weer fit genoeg voor een basisplaats. Ook voormalig PSV’er Angeliño kan bij Leipzig weer rekenen op een basisplaats: de Spaanse linksback verscheen in de laatste zeven wedstrijden van die Roten Bullen in alle competitie telkens aan de aftrap.

Opstelling RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angeliño; Nkunku, Schick, Werner

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga; Sessegnon, Winks, Lo Celso, Lamela; Lucas Moura, Dele Alli