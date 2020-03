‘Barcelona houdt poot stijf en weigert 15 miljoen per jaar uit te delen’

Barcelona en Marc-André ter Stegen hebben nog geen overeenstemming bereikt over een nieuw contract, meldt Goal dinsdag. De doelman ligt nog tot medio 2022 vast in het Camp Nou en de Catalaanse grootmacht wil graag verlengen met de Duitser. De keeper eist naar verluidt echter vijftien miljoen euro per jaar en dat vindt Barcelona te gortig.

Barcelona en de entourage van Ter Stegen zijn al maanden in gesprek over een nieuwe verbintenis. De doelman staat wel open voor een langer dienstverband, maar dan wil hij wel fors meer verdienen. Ter Stegen zou met vijftien miljoen euro per seizoen een van de grootverdieners worden bij Barcelona, waarbij alleen sterspeler Lionel Messi een betere gage zou aantikken.

Ter Stegen is van mening dat hij na bijna zes jaar dienstverband het verdient om qua salaris op gelijke hoogte te komen met spelers als Luis Suárez en Philippe Coutinho. Barcelona erkent de waarde van Ter Stegen, maar kan volgens de berichtgeving niet al te ver gaan wat betreft het salaris omdat men ook aan de regels inzake Financial Fair Play moet denken en dus niet al te diep in de buidel kan tasten.

Volgens Goal worden gesprekken over een nieuw contract pas in de zomer hervat. Naar verluidt houdt het bestuur van Barcelona het vertrouwen dat Ter Stegen gaat bijtekenen, ondanks het feit dat de onderhandelingen al een tijdje gaande zijn. De grootmacht wil Ter Stegen bij een nieuwe verbintenis vastleggen tot de zomer van 2027.