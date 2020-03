Guardiola neemt ferm stelling in debat over coronavirus: ‘Dat slaat nergens op’

Diverse wedstrijden in Europa worden vanwege het coronavirus zonder publiek of zelfs helemaal niet afgewerkt, maar in Engeland hebben de autoriteiten op dit moment nog niet ingegrepen. Josep Guardiola mengt zich dinsdag in de discussie over het gevreesde virus en spreekt de hoop uit dat duels in Engeland binnenkort niet achter gesloten deuren gespeeld gaan worden.

Onder meer in LaLiga zijn er de komende twee speelrondes geen toeschouwers welkom in de stadions vanwege het coronavirus, maar als het aan Guardiola ligt zal de Premier League dat voorbeeld niet volgen. De manager van Manchester City ziet de duels liever uitgesteld worden als het besmettingsgevaar te groot wordt, zoals bijvoorbeeld in de Serie A en deels in de Eredivisie gebeurt. "We spelen voetbal voor de mensen. Als de mensen er niet bij kunnen zijn, slaat het nergens op om te gaan voetballen", zegt Guardiola op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel van morgenavond tegen Arsenal.

Manchester City zal tegen the Gunners nog kunnen rekenen op de steun van het publiek, maar Guardiola beseft dat dat daarna snel kan veranderen. Toch hoopt de Spaanse oefenmeester niet dat wedstrijden in Engeland over een langere periode achter gesloten deuren afgewerkt gaan worden. "Ik snap dat er achter gesloten deuren gespeeld moeten worden als het éénmalig is, maar als het langer gaat duren, moeten de wedstrijd afgelast worden. Er is geen enkele reden om te voetballen zonder supporters. Het voetbal is voor de mensen."

"Voetballen zonder fans zou zijn als een acteur die naar een theater gaat zonder mensen. Voor wie treedt hij die avond dan op? Voetbal moet gespeeld worden voor de mensen en als zij er niet bij zijn, slaat het nergens op", vervolgt Guardiola. De keuzeheer zegt zich voor te kunnen stellen dat de toeschouwersaantallen de komende weken gaan dalen in Engeland, waardoor er wellicht toch gewoon gevoetbald kan worden. "Nu worden in de Champions League Barcelona - Napoli en Bayern München - Chelsea al achter gesloten deuren gespeeld en ik verwacht dat dat ook in Engeland snel gaat gebeuren", verzucht hij tot slot.