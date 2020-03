‘Ploeggenoten hielden ziedende Messi tegen bij fikse clash’

De crisis achter de schermen bij Barcelona is groter dan aanvankelijk gedacht, meldt El Confidencial. De Spaanse krant blikt dinsdag terug op de roerige periode waarin Lionel Messi het aan de stok kreeg met technisch directeur Éric Abidal. Het dagblad claimt dat het duo een fikse woordenwisseling had nadat de Fransman een interview had gegeven aan Sport.

Abidal zei begin februari tegenover de Catalaanse krant onder meer dat de selectie onder ex-trainer Ernesto Valverde niet zoveel arbeid leverde. Messi reageerde via Instagram als door een adder gebeten en stelde dat Abidal namen moest noemen. Ook vond de Argentijnse aanvaller dat de directeur moest kijken naar zijn eigen functioneren en zijn verantwoordelijkheid moest pakken.

Volgens El Confidencial verergerde de frictie tussen de twee kort daarna. De dag na het bericht van Messi op social media meldde Abidal zich bij het trainingsveld van Barcelona om een kijkje te nemen bij het eerste elftal. Toen Messi de directeur langs de zijlijn spotte, stopte de sterspeler de training abrupt en liep hij meteen richting de oud-verdediger, zo klinkt het.

Messi was naar verluidt ziedend en liet dat ook blijken aan Abidal. Verschillende spelers moesten Messi tegenhouden en kalmeren om de situatie niet te laten escaleren. Volgens El Confidencial toonde de clash tussen Messi en Abidal aan dat er flinke kloof was ontstaan tussen de kleedkamer en het bestuur van Barcelona. Volgens de berichtgeving is er achter de schermen nog altijd sprake van veel frictie.

Abidal is sinds de botsing met Messi nauwelijks meer in de media verschenen. Zowel de spelers als de top van Barcelona wilden dit nare incident achter zich laten, maar de vrede is naar verluidt nog niet getekend. Abidal en de club besloten in dezelfde structuur door te gaan, maar het is zeker niet uitgesloten dat de directeur komende zomer alsnog vertrekt uit het Camp Nou, zo luidt de conclusie.