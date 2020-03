PSV beloont jarige Madueke met langdurig contract: ‘Dit is pas het begin’

PSV en Noni Madueke gaan langer met elkaar door. De Eindhovense club heeft dinsdagmiddag bevestigd dat de Engelse aanvaller een nieuw contract heeft getekend. Op zijn achttiende verjaardag heeft het talent zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis die hem tot medio 2024 in het Philips Stadion houdt. “Ik weet zeker dat er hier nog veel mooie momenten gaan komen”, reageert Madueke twee dagen nadat hij tegen FC Groningen (0-1 winst) zijn basisdebuut maakte.

Madueke maakte twee seizoenen geleden de overstap van de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur naar die van PSV. Nadat hij verschillende jeugdteams doorliep, maakte hij dit seizoen zijn debuut in de Eredivisie. “Ik heb hier al veel moois gekregen”, zegt Madueke op de clubwebsite. “Van de stappen die ik zette onder mijn jeugdtrainers tot mijn eerste minuten in het eerste. Ik ben met grote sprongen vooruitgegaan en dit nieuwe contract is een prachtige volgende stap. Het zorgt voor nog meer motivatie om iedere dag het beste uit mezelf te halen.”

“Noni is een voorbeeld voor de talenten uit onze opleiding, maar ook voor andere Engelse toptalenten”, aldus technisch manager John de Jong. “Wij stippelen met onze talenten een traject uit met zicht op PSV 1. De spelers zelf hebben vervolgens de sleutel in handen. Vanaf het begin was er de overtuiging dat Noni het traject succesvol zou doorlopen. Bij ons, maar vooral ook bij hem zelf. Hij koppelt talent aan de wil om te werken en weet tegelijkertijd dat dit pas het begin is. Dit nieuwe contract heeft Noni echt zelf verdiend. Bij ons is kwaliteit leidend, niet leeftijd.”

Madueke maakte in januari veel indruk tijdens het trainingskamp met het eerste elftal. Hij werd vervolgens beloond met zijn debuut tegen VVV-Venlo (1-1). Zondag kreeg hij een basisplaats van trainer Ernest Faber. “Dat was een bijzonder moment natuurlijk”, aldus Madueke. “Sinds ik hier ben, merk ik aan alles dat dit de beste plek is om me te ontwikkelen. Ik heb daarom ook geen moment getwijfeld hier langer te blijven. Tot nu toe is PSV een succesverhaal en ik weet zeker dat er hier nog veel mooie momenten gaan komen.”