‘Jeroen Zoet speelt zich in de kijker en kan zomertransfer maken’

Jeroen Zoet staat in de belangstelling van Besiktas, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdag. De keeper van PSV heeft zich naar verluidt als huurling voor FC Utrecht bij de Turkse topclub op de radar gespeeld. Eerder maakten Turkse media al melding van de interesse van Besiktas in de Oranje-international.

'De goalie heeft bij PSV nog een contract tot medio 2021 en zal een transfersom moeten opbrengen', zo meldt de krant. Besiktas is op zoek naar een keeper omdat Loris Karius lijkt te vertrekken. De gehuurde doelman van Liverpool weet niet te imponeren, waardoor Besiktas de optie tot koop waarschijnlijk niet gaat lichten. Een delegatie van de Turken bekeek vorige week nog FC Utrecht - Ajax, zo meldt het dagblad.

'Er is wel wat veranderd sinds vertrek Van Bommel'

Zoet staat sinds afgelopen winter onder de lat bij FC Utrecht, nadat hij PSV niet meer zeker was van een basisplaats. Onder John van den Brom speelt de doelman wel alles. Vorige week wist Zoet met FC Utrecht de finale van de TOTO KNVB Beker te halen door Ajax in eigen huis met 2-0 te verslaan door doelpunten van Sander van de Streek en Simon Gustafson.

Mede vanwege het EK komende zomer besloot Zoet PSV tijdelijk in te ruilen voor FC Utrecht. In de Domstad was de 29-jarige keeper zeker van een basisplaats, terwijl hij in Eindhoven moest concurreren met vooral Lars Unnerstall. Zoet speelde tot op heden 260 wedstrijden voor PSV, waarbij hij 102 keer een clean sheet wist te bewerkstelligen.