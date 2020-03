FIGC bedenkt drie noodscenario’s: mogelijk geen kampioen in Serie A

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft dinsdag overleg gepleegd met het Italiaanse Olympisch Comité (CONI), de overheid en afgevaardigden van de Serie A over het vervolg van de Italiaanse competitie. De Serie A werd vanwege het coronavirus tot 3 april stilgelegd en de bond heeft nu verschillende ideeën op tafel gelegd om het seizoen tot een goed einde te brengen wanneer blijkt dat de competitie volgende maand niet kan worden hervat.

Wanneer de competitie na 3 april kan worden hervat, dan zal de FIGC proberen om de Serie A op 31 mei te laten eindigen. De invulling van het speelschema wordt in dat geval lastig. Bovendien is de voorbereiding op het EK allesbehalve ideaal. Op 12 juni speelt Italië namelijk in het Stadio Olimpico de openingswedstrijd tegen Turkije. De laatste speelronde van de Serie A stond in eerste instantie op 24 mei op het programma. De aangedragen oplossingen worden op 23 maart besproken.

Als de competitie niet kan worden afgemaakt, dan heeft de Italiaanse bond drie mogelijke oplossingen. Er is een optie op tafel gelegd waarbij de stand van deze jaargang niet telt. Wanneer daarvoor gekozen wordt, is geen club kampioen. De Italiaanse bond gaat in dat geval in gesprek met UEFA over de verdeling van de Europese tickets voor volgend seizoen. Een andere mogelijkheid is om de huidige stand als eindstand te bepalen. In dat geval is Juventus kampioen met een punt voorsprong op Lazio.

De derde mogelijkheid is om de eindstand van de competitie te bepalen door het spelen van play-offs. De enige andere keer dat de Italiaanse landstitel beslist werd door het spelen van play-offs was in het seizoen 1963/64, toen Bologna en Internazionale op 54 punten waren geëindigd. Op 7 juni 1964 speelden de twee ploegen een kampioenswedstrijd in Rome. Bologna won destijds met 2-0 door een eigen doelpunt van Giacinto Facchetti en goal van Harald Ingemann Nielsen.