‘Feyenoord moet forse geldsom betalen om Karsdorp over te nemen’

AS Roma is bereid afscheid te nemen van Rick Karsdorp. La Gazzetta dello Sport meldt dinsdag dat de rechtsback de Italiaanse club definitief mag verlaten, aangezien zijn salaris van twee miljoen euro flink op de begroting van de Romeinen drukt. Naar verluidt overweegt Feyenoord om de gehuurde rechtsback definitief over te nemen van AS Roma.

De roze sportkrant geeft aan dat Roma openstaat voor een vertrek van Karsdorp, die medio 2017 Feyenoord nog inruilde voor de Italiaanse club voor circa zestien miljoen euro. Karsdorp heeft in het shirt van Roma nimmer voor langere tijd weten te imponeren, mede vanwege blessureleed. Nu Karsdorp komende zomer nog maar twee jaar vastligt, staat Roma open voor een definitieve transfer.

Bijlow na behalen bekerfinale: 'Vertrouwen bij Feyenoord gegroeid'

Volgens La Gazzette dello Sport hoeft Feyenoord niet te voldoen aan de prijs die de club hanteerde toen men Karsdorp in de zomer van 2017 van de hand deed. Roma zou nu ongeveer acht miljoen willen toucheren voor de drievoudig Oranje-international. Het is de vraag of Feyenoord dit forse bedrag zou willen overmaken, daar de Rotterdammers niet bulken van het geld.

Karsdorp is sinds afgelopen zomer op huurbasis actief voor Feyenoord. Waar de inbreng van de rechtsback in het begin van het seizoen niet optimaal was en hij tevens kampte met blessureleed, vervult hij nu weer een belangrijke rol onder trainer Dick Advocaat. In de laatste vier officiële wedstrijden voor Feyenoord maakte Karsdorp iedere keer de negentig minuten vol.