‘UEFA overweegt rigoureus in te grijpen bij CL, EL en EK vanwege coronavirus’

De UEFA overweegt de wedstrijden in de Champions League en Europa League na de achtste finales uit te stellen, zo melden Catalunya Radio en Mundo Deportivo. Deze en volgende week worden er nog duels in beide Europese competities afgewerkt, maar het is afwachten of er begin april ook duels in de genoemde toernooien worden gespeeld, zo klinkt het.

Deze en volgende week worden de achtste finales van de Champions League en Europa League afgerond. Na de laatste wedstrijden op donderdag 19 maart kan het volgens diverse media nog lang duren voordat er weer in Europees verband duels worden gespeeld. Naar verluidt denkt de UEFA er serieus over na om de Europese wedstrijden uit te stellen. De eerstvolgende duels na de achtste finales in beide competities staan nu nog voor 7, 8 en 9 april op het programma.

Guardiola: 'Liever niet spelen, dan spelen zonder publiek'

Veel wedstrijden worden de komende dagen al zonder publiek gespeeld. De Europese voetbalbond denkt niet alleen na over de voortgang van de Champions League en de Europa League. Men peinst momenteel ook over het EK en of het toernooi al dan niet doorgaat en op welke wijze. De UEFA heeft volgens Mundo Deportivo al meerdere verzoeken van bonden en clubs gehad om het EK uit te stellen. Volgens Tuttosport denkt de UEFA er zelfs over na om het EK met een jaar uit te stellen, maar dit scenario is nog voorbarig.

De European Club Association (ECA) is ook erg bezorgd over het coronavirus, zo luidt de berichtgeving. De meeste leden van de Europese organisatie zouden liever zien dat de wedstrijden in de Champions League en Europa League worden uitgesteld in plaats van het scenario dat wedstrijden de komende tijd zonder publiek worden afgewerkt.