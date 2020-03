Noord-Brabant verbiedt Eredivisie-wedstrijden vanwege coronavirus

De Eredivisie-wedstrijden in Noord-Brabant gaan het komende weekeinde niet door. Dat hebben de burgemeesters van Den Bosch, Tilburg en Eindhoven dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Na contact met de KNVB is besloten om een streep te zetten door de Eredivisie-wedstrijden PSV – FC Emmen, Willem II – sc Heerenveen en RKC Waalwijk – FC Groningen.

Ook de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden die in Brabant op het programma stonden zijn afgelast. Door de wedstrijd TOP Oss – FC Den Bosch gaat daarom een streep. Het spelen van de wedstrijden in lege stadions was voor de betrokken partijen geen optie. Wanneer de bovengenoemde wedstrijden worden ingehaald is vooralsnog onbekend. De overige wedstrijden in beide competities gaan vooralsnog gewoon door. “Brabant gaat niet op slot, maar neemt wel zijn verantwoordelijkheid", aldus burgemeester John Jorritsma van Eindhoven.

Tijdens een persconferentie lieten de burgemeesters van de drie grootste Brabantse steden weten dat er maatregelen getroffen zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg heeft een oproep gedaan aan alle Brabanders om de komende zeven dagen het sociale contact te beperken. “Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten. Alles om te voorkomen dat er nieuwe besmettingen plaatsvinden”, zo liet hij weten op een persconferentie. Ook Brabantse dancefestivals, concerten en carnavalsoptochten zijn geschrapt om de verspreiding van het virus te beperken.

Over het amateurvoetbal in Noord-Babant is vooralsnog geen besluit genomen. Omdat daar geen tribunes vol met toeschouwers zijn, kunnen deze wedstrijden voorlopig gewoon doorgaan. Mocht de KNVB toto de conclusie komen dat het beter is om het amateurvoetbal stil te leggen, dan zullen de burgemeesters dat besluit ondersteunen. "Morgen wordt ook besloten wat deze maatregelen voor gevolgen heeft voor het amateurvoetbal. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden", zo meldt de KNVB.