Ruzie Tadic en Dest ‘flashback’ voor Lang: ‘Nederland zal het wel anders zien’

Dusan Tadic was afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen woedend op ploeggenoot Sergiño Dest en wees hem in het Abe Lenstra Stadion terecht. Het tweetal stond schreeuwend tegenover elkaar nadat Dest een weerwoord had tegenover de Servische aanvoerder van Ajax. Bij het zien van de beelden gingen de gedachten van Noa Lang terug naar 18 december, toen hij het in de bekerwedstrijd tussen Telstar en Ajax ook aan de stok kreeg met Tadic.

“Dat was een beetje een flashback”, reageert de buitenspeler in een interview met FOX Sports. “Het is voetbal, dat soort dingen gebeuren. Het zou wat zijn als je helemaal niks tegen elkaar mag zeggen. Ik vind dat het er gewoon bij hoort.” Lang uitte tegen Telstar zijn ongenoegen over een pass van Tadic en kreeg vervolgens de volle laag, ook van trainer Erik ten Hag. Of de jeugdinternational altijd alles aanneemt van een oudere speler? “Als het terecht is wel. Anders vind ik dat je wat terug mag zeggen.”

Lang vindt dat iedereen zijn plek moet kennen, maar benadrukt dat er grenzen zijn. “Bij clubs heb je hiërarchie, natuurlijk, dat is logisch. Maar ook al is het een heel grote speler bij een club, als hij jou onterecht op je kop geeft, dan vind ik dat je wel wat terug mag zeggen. Maar zo bekijk ik het. Nederland zal het wel anders zien, maar ik vind dat het zo is”, aldus de speler van Ajax die in de tweede seizoenshelft op huurbasis voor FC Twente speelt.

Aanstaande zondag keert Lang met Twente terug in de Johan Cruijff ArenA. Dat hij tegen Ajax speelt voelt ‘gek’ aan, zo laat hij weten. “Het is een tijdje geleden dat ik tegen Ajax heb gespeeld. De laatste keer was in de C-tjes met Feyenoord. Nu met Twente... Ik kijk er wel naar uit”, aldus de aanvaller, die eerder dit seizoen nog een hattrick maakte namens Ajax tegen Twente. Daar wordt hij in Enschede vaak aan herinnerd. "Ik heb wat goed te maken met de Twente-supporters. Ik hoop natuurlijk zondag weer een hattrick te maken. Ik doe mijn best. Moeilijk? Ja, vooral ook omdat ik de laatste tijd heel veel kansen mis”, aldus Lang.