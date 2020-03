Van Persie toont herstelde band met Özyakup bij terugkeer Feyenoord

Robin van Persie is dinsdagmiddag begonnen aan zijn klus als spitsentrainer, zo maakt Feyenoord wereldkundig. De oud-aanvaller is op verzoek van trainer Dick Advocaat teruggekeerd bij de club die hij als speler over twee periodes diende. Van Persie gaat de komende tijd specifiek aan de slag met Róbert Bozeník, die in de transferwindow in januari naar De Kuip werd gehaald.

In het bijbehorende filmpje van Feyenoord is te zien dat Van Persie met de arm om de schouder van Oguzhan Özyakup richting het trainingsveld loopt en een duim omhoog steekt. Het tweetal had enkele jaren geleden een aanvaring, toen van Persie nog bij Fenerbahçe speelde en Özyakup bij Besiktas. Na een doelpunt in een wedstrijd tussen beide clubs gleed RVP expres langs de middenvelder heen. Na afloop liep het bijna uit op een vechtpartij in de catacomben. Inmiddels is er weer sprake van een goede band tussen het duo.

Van Persie zette na afloop van vorig seizoen een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer. Hij sprak daarna met de clubleiding over een functie binnen Feyenoord, maar een definitieve invulling werd hier niet aan gegeven. Inmiddels is de situatie veranderd en gaat Van Persie een keer per week met Bozeník aan de slag op het trainingsveld. De voormalig aanvaller blijft daarnaast als analist verbonden aan BT Sport, waar hij analyses geeft over wedstrijden in de Premier League, Champions League en Europa League.

Advocaat was na afloop van de 7-1 overwinning op NAC Breda in de halve finale van de TOTO KNVB Beker opvallend kritisch op Bozeník. "Het moet echt beter", liet de trainer optekenen door het Algemeen Dagblad. "Misschien kan Robin van Persie hem weer een stap verder helpen. Die gaat hem minimaal eenmaal per week bijspijkeren op het trainingsveld. Dat heb ik hem gevraagd en Robin heeft er tijd voor." Bozeník moet volgens Advocaat nog ‘veel leren’. "Hard werken is de basis, maar dat alleen is niet voldoende. Hij moet beter worden, meer oog krijgen voor medespelers, z'n loopacties kunnen beter."