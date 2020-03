Cambuur een hit op Twitter met knipoog naar Koeman: ‘Mühren in Oranje’

SC Cambuur speelt op een ludieke manier in op het spitsenprobleem bij het Nederlands elftal. In een filmpje op Twitter wordt bondscoach Ronald Koeman gewezen op Robert Mühren, die in een blakende vorm verkeert bij de club uit Leeuwarden. De dertigjarige aanvaller staat op 26 doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor de Friezen steeds dichter bij een terugkeer in de Eredivisie komen.

In de video is te horen hoe Koeman praat over de spitspositie bij Oranje, nu hij voorlopig niet kan beschikken over de langdurig geblesseerden Memphis Depay en Donyell Malen. Cambuur werpt gelijk een belangrijke vraag op: "Beste Ronald Koeman, we hoorden dat nog een spits zoekt voor komende zomer bij Oranje." Vervolgens worden de mooiste doelpunten van Mühren van dit seizoen getoond.

Mühren heeft met zijn 26 treffers in de Keuken Kampioen Divisie een persoonlijk record gebroken. In de jaargang 2013/14 kwam hij in het shirt van FC Volendam tot 25 doelpunten. De topschutter van Cambuur kwam maandagavond tegen Jong AZ (0-3) tweemaal tot scoren. Zijn eerste doelpunt was van een ongekende schoonheid, want Mühren wist de bal vanuit een moeilijke hoek vol in de kruising te schieten.

"Het is absurd. Ze worden met de week mooier", zei Mühren na afloop van de overwinning in Wijdewormer met een knipoog tegen FOX Sports. De goaltjesdief kwam daarna met een omschrijving van het fraaie doelpunt. "Ik neem de bal aan. Ik vuur en zie de bal in de verre kruising vliegen. Ik moest er zelf om lachen."

