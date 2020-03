Chelsea beloont Nederlands jeugdinternational met nieuw langdurig contract

Ian Maatsen heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Chelsea, zo maakt de club dinsdag bekend via de officiële kanalen. De Nederlands jeugdinternational ligt nu tot aan de zomer van 2024 vast bij de Engelse topclub. De vorige verbintenis van de verdediger liep af in 2021. Op zijn achttiende verjaardag heeft hij zijn toekomst verbonden aan the Blues.

De talentvolle linksback maakte in de zomer van 2018 de overstap van de jeugdopleiding van PSV naar die van Chelsea. Hij speelt zijn wedstrijden doorgaans in het beloftenteam van de Premier League-club. Aan het begin van dit seizoen maakte Maatsen zijn officiële debuut in het eerste elftal. In de Carabao Cup-wedstrijd tegen Grimsby (7-1 winst) kwam hij 24 minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen als vervanger van Marcos Alonso.

“Ik ben erg blij dat ik mijn nieuwe contract heb getekend”, reageert de talentvolle linksback op de website van zijn werkgever. “Mijn reis gaat verder en ik kan bijna niet op de start van het nieuwe seizoen wachten.” Maatsen is tot dusver tevreden over zijn ontwikkeling in Engeland. “Het seizoen loopt goed voor me. In de jeugd waren we wat ongelukkig in de Youth League, maar ik was zeer blij dat ik mijn debuut heb kunnen maken in de hoofdmacht. Volgend seizoen moet ik verder pushen en dezelfde prestaties laten zien.”