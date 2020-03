‘Crisisoverleg in Zeist met oog op pikant Eredivisie-programma’

De clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie komen woensdag bij de KNVB bijeen voor een crisisoverleg, zo meldt het Algemeen Dagblad. In Zeist zal besproken worden of en welke maatregelen getroffen moeten worden met oog op het coronavirus. Komend weekeinde is er immers een pikant programma in de Eredivisie, zo schrijft de krant. De clubs uit Noord-Brabant nemen het namelijk allemaal op tegen clubs uit het noorden, waar nauwelijks mensen besmet zijn met het virus.

Noord-Brabant is in Nederland het zwaarst getroffen door het coronavirus. Premier Mark Rutte zei maandagavond tijdens een persconferentie dat Brabanders het beste thuis kunnen werken om de kans op verdere besmetting zo klein mogelijk te houden. Daar waar in de Duitse, Italiaanse en Spaanse competities de wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld zullen worden, is het de vraag of de stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wel open kunnen blijven.

PSV krijgt komend weekend bezoek van FC Emmen, FC Groningen heeft een utiwedstrijd tegen RKC Waalwijk en sc Heerenveen reist af naar Willem II. De clubs zullen zelf geen beslissing nemen over het al dan niet sluiten van de stadions. “Zij wachten het advies af van het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de lokale driehoek”, zo klinkt het. Maandag liet de KNVB nog weten dat er vooralsnog geen reden is om wedstrijden te schrappen of zonder publiek te spelen.

“Maar het zou snel kunnen omslaan”, tekende het ANP op uit de mond van de woordvoerder. “Het komt steeds dichterbij en we houden alles scherp in de gaten. We houden er rekening mee dat het ook in Nederland kan gaan gebeuren, maar vooralsnog volgen we de maatregelen van de Nederlandse overheden.” Willem II heeft al maatregelen getroffen, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, geven de Tilburgers gehoor aan het advies van het RIVM. De receptie en fanshop zijn tot nader order gesloten.