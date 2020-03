Nieuwe klap voor Real Madrid en Zidane: Courtois weken aan de kant

Real Madrid heeft in aanloop naar de return in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester City een tegenvaller te verwerken gekregen. Trainer Zinédine Zidane moet het in Engeland doen zonder eerste keeper Thibaut Courtois en linksback Marcelo. Beide basiskrachten kampen met een spierblessure en staan voorlopig aan de kant.

Courtois raakte afgelopen zondag in het met 2-1 verloren duel met Real Betis geblesseerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Belgische keeper een scheurtje in zijn hamstring heeft opgelopen. Hierdoor staat hij de komende weken aan de kant. Hoewel Real Madrid geen mededelingen doet over de duur van de herstelperiode, is de verwachting dat Courtois zeker drie weken niet inzetbaar is.

De Madrilenen moeten het ook stellen zonder Marcelo. De Braziliaanse verdediger kampt eveneens met klachten aan zijn hamstring. De Koninklijke zal volgende week dinsdag derhalve een 2-1 achterstand weg moeten poetsen zonder de twee basisspelers. Marcelo zal naar verwachting vervangen worden door Ferland Mendy, terwijl Alphonse Areola waarschijnlijk de keeper zal zijn.

De blessures van Courtois en Marcelo zijn een nieuwe klap voor Zidane. Hij moet het dit seizoen al doen zonder de zwaar geblesseerde Marco Asensio. Aankoop Eden Hazard sukkelt al de hele jaargang met blessures en komt naar verwachting dit seizoen niet meer in actie. Om een probleem aan zijn enkel definitief op te lossen is hij in de Verenigde Staten onder het mes gegaan.