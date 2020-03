Dinsdag, 10 Maart 2020

Mourinho klopt bij Real Madrid aan voor verdediger

Bayern München denkt er toch weer over na om Ivan Perisic aankomende zomer definitief in te lijven. Der Rekordmeister moet in dat geval 20 à 25 miljoen euro betalen aan Internazionale. (Kicker)

Manchester United heeft momenteel de beste papieren in handen voor de komst van Dennis Zakaria. De middenvelder van Borussia Mönchengladbach is eveneens in beeld bij Atlético Madrid, Liverpool en Borussia Dortmund. (Sky Deutschland)

José Mourinho heeft contact opgenomen met zijn oude club Real Madrid. De manager van Tottenham Hotspur hoopt Éder Militão aankomende zomer naar Engeland te kunnen halen. (El Desmarque)

Manchester City gaat ervan uit dat Sergio Agüero aankomende zomer niet uit is op een vertrek als de club niet in de Champions League mag spelen. The Citizens zijn wel bereid om mee te werken aan een transfer voor de clubicoon. (London Evening Standard)

Asmir Begovic blijft mogelijk in Milaan. De door Bournemouth aan AC Milan verhuurde doelman is in beeld om volgend seizoen achter Samir Handanovic de reservekeeper van Internazionale te worden. (La Repubblica)