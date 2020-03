Carragher haalt uit na ‘schandalig’ optreden recordaankoop Tottenham

José Mourinho uitte afgelopen weekend openlijk kritiek op Tottenham Hotspur-middenvelder Tanguy Ndombélé na zijn optreden tegen Burnley. Het is niet voor het eerst in zijn loopbaan als manager dat de Portugees zich in de media kritisch uitlaat over een van zijn eigen spelers. Jamie Carragher snapt de frustratie van Mourinho volledig en deelt de kritiek op de Fransman. De oud-speler van Liverpool is bij Sky Sports hard in zijn oordeel over de aankoop van zestig miljoen euro. “Ik heb hem dit seizoen vaak zien spelen. Hij kan niet rennen of hij wil het niet. Wat het ook is, het is in ieder geval niet goed”, aldus Carragher.

Mourinho was zeer ontevreden over het spel van Ndombélé zaterdagavond in de eerste helft tegen Burnley (1-1). Na 45 minuten spelen haalde de trainer de middenvelder naar de kant. Na afloop was Mourinho kritisch. “Ik kan Ndombélé niet steeds weer een kans blijven geven”, zei hij over de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van the Spurs. Carragher kan zich de frustratie van Mourinho goed voorstellen. “De kritiek van Mourinho was terecht”, zei hij bij Monday Night Football van Sky Sports. “Zijn optreden zonder bal was niets anders dan een schande. Aan de bal was hij erg goed, maar zonder bal geloof je niet wat je ziet.”

“Als je naar de statistieken van de eerste helft kijkt, dan zie je dat hij aan de bal een van de beste spelers van Tottenham was. Je ziet hem bijna nooit de bal kwijtraken”, vervolgt Carragher, die wijst naar opvallende statistieken. “Maar ik heb hem in 45 minuten tijd geen sprint zien maken. Mourinho had het erover dat hij zich verstopte in de opbouw. Hij kreeg in totaal twee ballen aangespeeld vanuit de achterhoede. Hij loopt er maar een beetje bij en komt pas in beweging als de bal in de buurt is. Hij houdt ervan om anderen te vertellen wat zij moeten doen. Hij verstopte zich in de opbouw, waardoor een van de drie centrumverdedigers voor de lange bal moest kiezen en dan waren ze het balbezit kwijt.”

“Hij doet me denken aan kinderen die voetballen op het schoolplein. Zij willen de bal alleen als de bal naar hen toekomt”, aldus Carragher, die weet dat de ex-speler van Olympique Lyon veel beter kan. “Aan de bal heeft hij veel kwaliteit, maar het lijkt erop dat hij niet kan of wil rennen. Hij rent en verdedigt niet graag. Het ziet er bij hem uit alsof hij als een oude man aan het joggen is. Als de bal in de buurt is, komt hij ineens tot leven. Maar dat is niet genoeg. Ik weet zeker dat de drie verdedigers niet graag met hem samenspelen. Of José dit naar buiten had moeten brengen is een andere discussie, maar ik ben het volledig met hem eens.”

De controlerende middenvelder voerde in zijn 45 minuten tegen Burnley geen enkele tackle uit en had geen intercepties. Hij is niet de eerste speler die openlijk kritiek krijgt van Mourinho. In het verleden gaf de trainer spelers als Joe Cole, Luke Shaw en Paul Pogba er al van langs in de media. Sven-Goran Eriksson, ex-trainer van onder meer Manchester City en Benfica, is geen voorstander van de benadering van Mourinho. “Ik weet niet wat hij er mee wil bereiken”, aldus de Zweed in hetzelfde televisieprogramma. “Iedere manager heeft zijn eigen stijl en persoonlijkheid, maar ik zou bang zijn om te doen wat Mourinho deed. Ik zou bang zijn om de speler voor een lange tijd kwijt te raken. Misschien is de kritiek terecht, maar ik zou het in de kleedkamer of mijn kantoor gedaan hebben.”

“Ik heb nog nooit publiekelijk kritiek geuit op een speler vanwege de manier waarop hij heeft gespeeld. Als ze zich slecht zouden gedragen tegenover een scheidsrechter, dan zou ik het misschien wel doen. Maar als ze niet goed hebben gespeeld, dan bespreek ik dat liever onder vier ogen”, aldus Eriksson, die het wel eens is met de kritiek van Mourinho en de analyse van Carragher. “Het is nog slechter dan ik dacht. Dit past niet in de Premier League. Hier moet je rennen. Als je niet rent, dan hoor je niet thuis in de Premier League. Dat is de eerste regel. Als hij de bal heeft zie je dat hij een geweldige voetballer is. Hij moet iets aan zijn spel toevoegen, anders wordt hij nooit een Premier Leauge-speler. Het is vreemd. Ze hebben hem voor veel geld aangetrokken en hij heeft niet gepresteerd. Je kan zo niet spelen in de Premier League, of welke competitie dan ook. Het lijkt erop dat zijn complete houding verkeerd is.”