Haaland wijst in interview naar Oranje-international: ‘Hij is echt zó goed’

Erling Braut Haaland hoopt Virgil van Dijk niet snel weer te treffen. De aanvaller van Borussia Dortmund stond eerder dit seizoen, toen nog als speler van Red Bull Salzburg, tweemaal tegenover de verdediger van Liverpool in de groepsfase van de Champions League. Haaland kwam weliswaar tot scoren in de 4-3 nederlaag op Anfield, maar goede herinneringen aan de onderlinge duels met Van Dijk heeft hij niet.

Haaland verklaart aan France Football dat Van Dijk de verdediger is die hem de meeste angst inboezemt. "Hij is echt zó goed", deelt de Noorse aanvaller complimenten uit aan de Oranje-international. Om vervolgens de sterkte punten van Van Dijk voor het voetlicht te brengen. "Hij is krachtig, snel en bezit alle essentiële kwaliteiten. Het is echt een ongelooflijke speler."

De winteraankoop van Dortmund benadrukt tevens dat van een voortijdig vertrek uit Duitsland geen sprake is, ondanks geruchten dat BVB voor hem een opstapje zou zijn naar een nog grotere club. "Ik ben hier pas net", benadrukt Haaland met klem. "Ik ben heel gelukkig hier en wil ook echt iets achterlaten. Daar ben ik alleen maar mee bezig. Ik krijg kippenvel van dit stadion en voel me daarom ook op mijn plaats hier."

Haaland is met Dortmund in voorbereiding op de tweede confrontatie met Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League. De Duitsers sloten de heenwedstrijd af met een 2-1 overwinning, met twee doelpunten van Haaland in de laatste twintig minuten van de boeiende ontmoeting. De Noorse spits staat op tien doelpunten in zeven duels in het miljardenbal. Alleen Robert Lewandowski wist vaker (elf keer) te scoren. Laatstgenoemde komt vanwege een scheenbeenblessure voorlopig echter niet in actie namens Bayern München.