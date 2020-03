Ajax presenteert bijzonder sterk deelnemersveld voor Future Cup

Ajax heeft dinsdagochtend het deelnemersveld van de ABN AMRO Future Cup gepresenteerd. Het is voor de elfde keer dat de Amsterdammers het jeugdtoernooi organiseren en wederom komen de grootste clubs ter wereld af op De Toekomst. Behalve Ajax nemen onder meer ook Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus deel aan het toernooi in het paasweekend.

Ajax, de organisator van het jaarlijks terugkerende toernooi voor de ploegen Onder-17, neemt voor de elfde keer deel. Anderlecht, winnaar van het toernooi in 2011, 2013 en 2015, doet voor de negende keer mee. De jeugdteams van Juventus, PSG, Barcelona en Sagan Tosu deden ook al vaker mee aan het toernooi. De enige nieuwkomer deze jaargang is het Mexicaanse Pachuca.

Ajax behoort jaarlijks tot de favorieten voor de eindzege van de Future Cup. De Amsterdammers stonden de afgelopen tien edities liefst negen keer in de finale. De afgelopen twee finales ging tussen Ajax en Juventus. In 2018 won de Amsterdamse jeugdploeg, terwijl vorig jaar de cup mee ging naar Turijn. “Ajax’ thuistoernooi is een kweekvijver voor de grootste talenten in de categorie tot 17 jaar”, schrijft Ajax op de clubwebsite. “Bekende namen die hebben deelgenomen zijn Matthijs de Ligt, Andre Onana, Mauro Icardi, Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold en Youri Tielemans.”

De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 11 april, zondag 12 april en maandag 13 april. Het complete delenemersveld voor de Future Cup 2020: Ajax, Anderlecht, Juventus, Paris Saint-Germain, Barcelona, Benfica, Sagan Tosu en Pachuca.