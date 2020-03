Grote vrees van Vitesse komt uit: operatie onvermijdelijk voor Grot

De kans is zeer groot dat Jay-Ray Grot dit seizoen niet meer in actie komt. De aanvaller van Vitesse moet op korte termijn namelijk een meniscusoperatie ondergaan, zo weet onder meer De Gelderlander dinsdagochtend te melden. Het is de verwachting dat Grot, dit seizoen door Leeds United uitgeleend aan Vitesse, na de operatieve ingreep een lange herstelperiode te wachten staat.

Grot liep de blessure op in de thuiswedstrijd van Vitesse tegen FC Twente (1-0) van afgelopen zaterdag. De jonge aanvaller tekende na een fraaie solo, waarbij meerdere spelers van Twente werden gepasseerd, voor de enige treffer. Het werd echter al snel duidelijk dat Grot geblesseerd was geraakt, want hij bleef met een van pijn vertrokken gezicht op het veld liggen. De doelpuntenmaker moest dan ook noodgedwongen naar de kant. Uit onderzoek in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem komt naar voren dat Grot beschadiging aan de meniscus heeft opgelopen.

Het is nog niet duidelijk of Grot bij Vitesse aan zijn herstel gaat werken, of dat Leeds United hem per direct terughaalt naar Engeland. Zijn contract bij de koploper in de Championship loopt na dit seizoen nog een jaar door. Grot kwam tot dusver tot 2 doelpunten in 25 wedstrijden namens Vitesse. Vorig seizoen werd de ex-speler van NEC door Leeds United uitgeleend aan VVV-Venlo.

Johan Derksen en Hans Kraay jr. waren maandagavond in Veronica Inside nog vol lof over Grot. "Grot heeft het nergens eigenlijk goed gedaan, maar die jongen is stérk en heeft een krácht! Als die aan het voetballen komt, dan is het een wereldspits", zo oordeelde Derksen. Volgens Kraay jr. lijkt Grot in zijn manier van spelen op Luciano Narsingh en Gyrano Kerk. "Hij is bloedsnel, maar hij wil net als Narsingh en Kerk in de bal komen."