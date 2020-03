Werner lijkt Manchester United door te strepen in betoog over toekomst

Timo Werner bereidt zich met RB Leipzig voor op de tweede ontmoeting met Tottenham Hotspur in de achtste finale van de Champions League. Op de achtergrond wordt er ondertussen flink gediscussieerd over de toekomst van de aanvaller, die al is gelinkt aan onder meer Manchester United, Bayern München en Liverpool. Werner, die in Leipzig vastligt tot medio 2023, wil boven alles een weloverwogen keuze maken.

"Er zijn op dit moment twee smaken in de voetbalwereld", legt Werner uit in een onderhoud met Sky Sports. "Aan de ene kant kun je als speler deel uitmaken van teams als Manchester City en Liverpool. Die elftallen draaien fantastisch en hebben tevens geweldige managers." Werner benadrukt echter ook de schaduwzijde van het spelen voor een Europese topclub. "Dan is de grote vraag of je naar zo'n club wil, omdat het voor de al aanwezige spelers al zwaar genoeg is."

Ole Gunnar Solskjær: 'Bruno Fernandes heeft de X-Factor'

"Aan de andere kant zijn er topclubs die grote veranderingen nodig hebben omdat ze weinig grote prijzen hebben veroverd, maar die zijn niet in staat om structureel op het hoogste niveau mee te doen", vervolgt Werner, die zijn mening gelijk kracht bijzet. "Voor mij is Manchester United zo'n club." Het verblijf bij RB Leipzig verlengen is uiteraard ook een optie. "Op dit punt in mijn loopbaan vraag ik mezelf af: wil ik deel uitmaken van een nieuwe club, om echt iets op te bouwen. Of wil ik bij deze club blijven en iets groots neerzetten?"

BILD denkt te weten dat de toekomst van Werner bij Liverpool ligt. Volgens de Duitse krant legt de koploper in de Premier League zestig miljoen euro neer voor de 24-jarige aanvaller. Werner zal echter niet gelijk naar the Reds vertrekken. Naar verluidt is Liverpool van plan om hem nog een jaar bij RB Leipzig te laten spelen, voordat hij daadwerkelijk wordt gepresenteerd op Anfield.