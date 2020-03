Perez betrekt ‘falende’ Blind in discussie over ‘vormcrisis’ bij Tagliafico

Na afloop van het uitduel van Ajax met sc Heerenveen van zaterdag ging het voornamelijk over het akkefietje tussen Dusan Tadic en Sergiño Dest in de eerste helft. In Voetbalpraat van FOX Sports ligt de focus echter op het optreden van Nicolás Tagliafico. De linksback is behoorlijk uit vorm dit seizoen, zo luidt het gezamenlijke oordeel van de analisten.

"Die Tagliafico is zo'n ervaren speler", verklaart Sjoerd Mossou, verslaggever van het Algemeen Dagblad. "Hij had er drie wedstrijden voor nodig om te zien dat iedere keer als hij naar voren rende, dat ze aan de andere kant alleen voor de keeper stonden. Dat is dan een Argentijns international.." Mossou vindt dat Dest gezien zijn leeftijd nog fouten mag maken in al zijn onervarenheid. "Dest is een hele jonge jongen, is druistig en rent af en toe zichzelf voorbij."

Erik ten Hag zelfkritisch: 'Ik ben ook niet onfeilbaar'

Volgens voetbalcommentator Arno Vermeulen is Tagliafico aan een ‘heel slechte periode’ bezig bij Ajax. "Bij elke wedstrijd van Ajax zit hij verdedigend in de problemen en aanvallend zie ik ook geen bijzondere dingen, zoals vorig jaar wel het geval was", zo krijgt de Argentijnse vleugelverdediger de nodige kritiek te verwerken. "Hij is gewoon twee klassen minder dan een jaar geleden."

Kenneth Perez vindt dat de verdediging van Ajax leiderschap mist en wijst daarbij specifiek naar Daley Blind. "Blind staat op die positie om spelers goed neer te zetten en hij heeft daarnaast ontzettend veel inzicht", aldus de oud-middenvelder. "Maar dat hij dan geen verantwoordelijkheid neemt en tegen Tagliafico zegt: ‘Zou je niet eens ergens anders gaan staan, je ziet toch wel dat ik iedere keer in de problemen kom bij dat sprinten van jou?' Volgens Perez moet Blind zoiets ook aan de andere kant van de Ajax-verdediging doen. "Hetzelfde met Dest, het is geen rocket science."