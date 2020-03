Frank Arnesen scout namens Feyenoord in België

Nikola Ninkovic krijgt mogelijk een nieuwe kans in de Serie A. Parma is zeer gecharmeerd van de aanvaller van Ascoli, die eerder voor Chievo Verona, Genoa en Empoli speelde. (Diverse Italiaanse media)

De toekomst van Norwich City-talent Todd Cantwell lijkt bij Tottenham Hotspur te liggen. The Spurs troeven daarmee andere gegadigden als Arsenal, Liverpool en Manchester United af. (Daily Express)

Het wordt mogelijk lastig voor Lokomotiv Moskou om João Mário definitief in te lijven. Real Betis is namelijk ook zeer gecharmeerd van de van Internazionale gehuurde middenvelder. (FC Inter News)