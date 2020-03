Feyenoord tot actie gemaand na aanstelling Van Persie: ‘Nieuwe lichting’

Robin van Persie is terug bij Feyenoord, ditmaal als spitsentrainer. De oud-aanvaller van onder meer Arsenal, Manchester United en het Nederlands elftal gaat specifiek aan de slag met Róbert Bozeník, die onlangs zijn entree maakte in De Kuip. Oud-speler Peter van Vossen, tussen 1998 en 2001 actief in Rotterdam, vindt het een goede zet van Feyenoord om gebruik te maken van de expertise van Van Persie.

Van Vossen neemt zelfs de term ‘meesterzet’ in de mond. "Met Van Persie erbij op het trainingsveld geef je het gehele elftal een extra boost", zo oordeelt hij in een interview met de Volkskrant. "De omschrijving spitsentrainer is dan ook een beetje flauwekul. Ik denk dat Dick Advocaat een staf aan het formeren is voor volgend seizoen. Het lijkt op een beleid, met Advocaat en technisch directeur Frank Arnesen die nadenken over de toekomst van Feyenoord."

"Voor Van Persie is het toch prachtig dat je ervaring kan opdoen onder Advocaat", vervolgt Van Vossen, die de leiding van Feyenoord adviseert om nog een gevestigde naam toe te voegen aan de technische staf van het eerste elftal. "Je moet gaan denken aan een nieuwe lichting met hem en Dirk Kuyt. Die zijn recentelijk nog van waarde geweest voor de club." Kuyt is momenteel trainer van Feyenoord Onder-19. Van Vossen vindt het een goede ontwikkeling dat topspelers van weleer behouden blijven voor de club. "Ik denk dat Feyenoord ze in de toekomst nog meer bij de staf gaat betrekken."

Piet Keur, die in zijn actieve loopbaan onder meer uitkwam voor Feyenoord, vindt de aanstelling van Van Persie als spitsentrainer eveneens een zeer goede zet. "Met al zijn ervaring kan hij zoveel overbrengen, over het afmaken van kansen en het kiezen van bepaalde looplijnen", aldus de voormalig Feyenoorder. "Als ik de kans had gehad om samen met Van Persie te trainen, dan was ik daar heel erg blij mee geweest."