Van Hooijdonk deelt pluim uit aan Tadic: ‘Dat hoef ik dan ook niet te zien’

Pierre van Hooijdonk ziet geen enkel probleem in de uitbrander die Dusan Tadic ploeggenoot Sergiño Dest zaterdag gaf in de uitwedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen. De oud-aanvaller wil ook niet te lang stilstaan bij een eerder akkefietje omtrent Leroy Fer en Lutsharel Geertruida in de bekerwedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard, daar eerstgenoemde vond dat de verdediger niet vol de duels inging. Van Hooijdonk ziet felle ruzies op het veld steeds minder vaak voorbijkomen, waardoor incidenten niet moeten worden opgeblazen.

Flinke woordenwisselingen lijken dus een zeldzaamheid te worden. "Omdat spelers veel zachter voor elkaar zijn", vertelt Van Hooijdonk aan het Algemeen Dagblad. "Elkaar corrigeren is er nauwelijks meer bij. Dat heeft ook met de leiders in een elftal te maken. Veel clubs hebben een heel jonge aanvoerder. Dat is heel leuk, maar zij kunnen het bij tegenslag vaak niet zomaar oplossen." Tadic lijkt daar wel geschikt voor te zijn. "En dat liet hij ook zien. Als trainer zou ik mijn handjes dichtknijpen. Zo hoort het. En over tien jaar doet Dest dit op zijn beurt weer bij een jong talent."

Tadic wilde een jongere ploeggenoot iets bijbrengen tijdens een wedstrijd, wat volgens Van Hooijdonk alleen maar een goede zaak is. "Ik hoef dan ook niet op socialemediafilmpjes van clubs te zien dat spelers het weer bij hebben gelegd", aldus de voormalig spits, die in zijn loopbaan flink botste met een toen nog zeer jonge Robin van Persie bij een vrije trap voor Feyenoord in een thuisduel met RKC Waalwijk in 2002. "Het gebeurt, en dan ga je door. Zo moet en hoort het. Op zoek naar succes vallen er in elk team harde woorden. Dat zijn de wetten van het topvoetbal. Het is heel normaal in situaties met veel stress."

Binnen de selectie van Ajax is het incident met Tadic en Dest allang weer naar de achtergrond verdwenen. "Ach, het is misschien niet goed, maar die dingen gebeuren soms", zei Donny van de Beek na afloop van het uitduel met Heerenveen in een reactie aan het Algemeen Dagblad. Tadic legde later een arm om de schouder van Dest toen beide spelers de kleedkamer opzochten na het einde van de eerste helft. In de tweede helft wist Tadic tweemaal het net te vinden namens Ajax, dat mede daardoor koploper blijft in de Eredivisie.