Frank de Boer krijgt gewenste nieuwe spits na wegvallen Josef Martínez

Atlanta United kreeg onlangs te maken met het wegvallen van sterspeler Josef Martínez. De Venezolaan liep in de openingswedstrijd van het Major League Soccer-seizoen tegen Nashville SC een zware knieblessure op en zal daardoor geruime tijd aan de kant staan. De werkgever van Frank de Boer kon daardoor nog een nieuwe aanvaller aan de selectie toevoegen en is uitgekomen bij JJ Williams.

Doordat het seizoen in de MLS eigenlijk al begonnen was, waren de opties voor the Five Stripes beperkt. De club mocht voor maximaal tweehonderdduizend dollar een jonge speler binnenhalen en is hier nu in geslaagd met de komst van de 22-jarige Williams.

De aanvaller was transfervrij sinds zijn vertrek bij Columbus Crew vorige maand, waar hij zeven wedstrijden in de MLS speelde zonder te scoren. Op huurbasis in dienst van het op het tweede niveau uitkomende Birmingham Legion kan Williams met 7 doelpunten in 23 wedstrijden betere cijfers overleggen.

“JJ is iemand die al langer op onze radar staat en we zijn blij dat we hem aan de selectie toe kunnen voegen”, reageert technisch directeur Carlos Bocanegra via de officiële kanalen van zijn club. “Hij heeft een sterk seizoen bij Birmingham achter de rug en zal voor meer concurrentie in onze aanval zorgen.” Naast Williams heeft De Boer ook de beschikking over Adam Jahn voor de spitspositie.