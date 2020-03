‘Paniek bij Nederlands elftal na nieuwe tegenvaller voorbarig’

Memphis Depay en Donyell Malen kampen momenteel met zware blessures en het is nog maar zeer de vraag of het tweetal aankomende zomer van de partij zal zijn op het EK. Maandagavond kwam daar ook het nieuws bij dat Steven Bergwijn waarschijnlijk dit seizoen niet meer in actie komt. De aanvaller van Tottenham Hotspur heeft een enkelblessure opgelopen en manager José Mourinho rekent niet meer op hem.

De Telegraaf meldt dinsdagochtend dat er rond Oranje ‘nogal wat paniek’ is ontstaan na deze mededeling van Mourinho. De ochtendkrant voegt wel toe dat de Portugees waarschijnlijk uit is gegaan van een worstcasescenario en dat het op het eerste gezicht mee lijkt te vallen met de blessure van Bergwijn.

Mourinho: 'Ik reken dit seizoen niet meer op Steven Bergwijn'

Navraag van de krant heeft namelijk uitgewezen dat Bergwijns enkel afgelopen zaterdag tegen Burnley inderdaad flink geraakt is. Er is echter geen breuk in het gewricht geconstateerd, al is het door de zwelling nog moeilijk te zien of, en in welke mate, de enkelbanden kapot zijn. Bergwijn zal in de komende dagen verder onderzocht worden, maar een maandenlange afwezigheid ‘ligt niet voor de hand’.

Als Bergwijn inderdaad het EK moet missen en ook Depay en Malen ontbreken, heeft bondscoach Ronald Koeman nog een aantal opties over. Calvin Stengs en Myron Boadu maakten in de afgelopen interlandperiode hun debuut, terwijl ook spelers als Luuk de Jong, Wout Weghorst en Justin Kluivert de afgelopen maanden een positieve indruk achterlaten. Vanuit de Eredivisie zijn verder Quincy Promes, Steven Berghuis en Ryan Babel vaste waardes in de selectie.